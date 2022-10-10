Phạm Băng Băng bất ngờ tiết lộ tiến trình 'tái xuất' sau 4 năm bị phong sát

Sao quốc tế 10/10/2022 20:30

Xuất hiện tại Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc), Phạm Băng Băng bất ngờ đoạt giải "Diễn viên châu Á kiệt xuất" ở hạng mục nội dung.

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Phạm Băng Băng vinh dự nhận giải "Diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, nữ nghệ sĩ không thể tới Hàn Quốc để tham gia lễ trao giải. 

Trong đoạn video thu trước được gửi đến ban tổ chức, Phạm Băng Băng diện chiếc đầm màu trắng hở vai và phát biểu bằng tiếng Anh. Cô nói: "Tôi rất vinh hạnh khi được chọn trong số rất nhiều diễn viên châu Á để trở thành người đoạt giải".

Phạm Băng Băng bất ngờ tiết lộ tiến trình 'tái xuất' sau 4 năm bị phong sát - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bất ngờ tiết lộ về tiến trình "tái xuất" của mình. Cô nói cô hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn với các đạo diễn, nhà làm phim và các diễn viên Hàn Quốc. Cô cho biết sang năm cô sẽ trực tiếp đến Hàn Quốc để tham dự Liên hoan phim Bussan lần thứ 28.

Sau những phát biểu của Phạm Băng Băng, nhiều cư dân mạng được biết ngày cô ấy tái xuất sẽ không còn xa. Có nguồn tin từ người trong giới cho biết Phạm Băng Băng đã tham gia xong một bộ phim quay tại Hàn Quốc, nội dung phim hiện vẫn chưa được công bố.

 

Phạm Băng Băng bất ngờ tiết lộ tiến trình 'tái xuất' sau 4 năm bị phong sát - Ảnh 2

Với danh tiếng và địa vị đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng thường xuyên làm khách mời trong các sự kiện thời trang, gương mặt trang bìa trên tạp chí hàng đầu. Hiện tại, dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên vẫn giữ được nguồn tài nguyên và sức hút trong lĩnh vực thời trang.

Hậu ồn ào trốn thuế, Phạm Băng Băng không thể quay lại hoạt động nghệ thuật. Cô bị tiếng là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Do đó, người đẹp chỉ hoạt động cầm chừng để thúc đẩy kinh doanh cho thương hiệu mỹ phẩm mà cô sáng lập. Đầu năm nay, Phạm Băng Băng sang Hàn đóng phim, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới. Giờ đây cái tên Phạm Băng Băng đã trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng.

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Mới đây, ban tổ chức Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) thông báo Phạm Băng Băng đoạt giải "Diễn viên châu Á kiệt xuất" ở hạng mục nội dung khiến công chúng bất ngờ.

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