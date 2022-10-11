Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất

Sao quốc tế 11/10/2022 23:35

Được đánh giá là những mỹ nhân có nhan sắc "nức lòng" người hâm mộ, các ngôi sao Hoa ngữ này luôn rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" để chứng minh mình sở hữu vẻ đẹp tự nhiên.

Dương Tử

Nhờ nhan sắc và tài năng diễn xuất cũng như hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Dương Tử sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Bên cạnh đó, cô liên tục dính vào thị phi dao kéo khi "5 lần 7 lượt" bị tố can thiệp thẩm mỹ quá đà. 

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 1

Nhiều năm trước, trong một chương trình khi đó Dương Tử 18 tuổi, cô đã thực hiện thử thách ấn mũi ngay tại hiện trường để chứng minh bản thân không chỉnh sửa.

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 2

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 3

Đây không phải là lần đầu tiên, Dương Tử lên tiếng đáp trả tin đồn liên quan đến dao kéo. Trước đây, Dương Tử bị nghi ngờ làm căng da mặt, cô đã tức giận gửi thư đáp trả rằng mình giảm cân cấp tốc mới gây nên hiểu lầm. Về sau, Dương Tử còn lên tiếng kêu oan vì những góc quay, góc chụp không có tâm hại gương mặt cô trở nên khác lạ như vậy.

Phạm Băng Băng

Ngay đến "nữ hoàng nhan sắc" Phạm Băng Băng vì quá đẹp cũng chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt đa nghi, ai cũng nghĩ nữ diễn viên "trùng tu" nhan sắc.

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 4

Vào năm 2006 khi đang từng bước lên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng liên tục vấp phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, những hình ảnh như gọt xương, nâng mũi, mở hốc mắt, độn cằm... thay nhau lan truyền trên mạng xã hội khiến danh tiếng của nàng đại hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 5

Để chứng minh bản thân chưa từng trải qua bất kỳ cuộc "đại tu" nào, nữ diễn viên đã trực tiếp nhờ chuyên gia giám định khuôn mặt mình ngay trên sóng truyền hình. Và kết quả là khuôn mặt của người đẹp này chưa từng trải qua phẫu thuật.

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 6

Angela Baby

Kể từ khi nổi tiếng đến nay, Angelababy luôn vấp phải những nghi vấn về đụng chạm dao kéo. Vào năm 2015, cô từng đến bệnh viện khoa ngoại chỉnh hình để làm giám định, chứng minh bản thân là "đẹp tự nhiên".

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 7

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 8

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 9

Thật ra nhiều người hâm mộ cho rằng, Angela Baby chẳng cần lên tiếng bởi nhan sắc 10 năm không đổi chẳng hề có chút di chứng nào của việc tút tát cũng chứng minh được cô đẹp tự nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba

"Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba hiện nay là nữ diễn viên được hàng triệu người yêu thích. Nhan sắc xinh đẹp nhưng nữ diễn viên vẫn phải đối mặt với hàng loạt nghi vấn chỉnh sửa. Người đẹp đã trực tiếp đăng ảnh hồi nhỏ của mình lên trên mạng xã hội và dễ dàng nhận thấy hồi nhỏ và hiện tại không có thay đổi gì quá lớn.

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 10

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 11

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất - Ảnh 12

Thậm chí, trong một chương trình thực tế, người tham gia chương trình phải thực hiện thử thách đối mặt với quạt gió khổng lồ thổi trực tiếp vào mặt. Khi nhìn những hình ảnh của nữ diễn viên, các tin đồn thẩm mỹ cũng theo đó "không cánh mà bay".

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này?

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này?

Có thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương sẽ tái hợp trong phim mới, fan couple "lót dép" chờ sẵn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Angela Baby sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này?

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này?

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương

Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người

Phạm Băng Băng bất ngờ tiết lộ tiến trình 'tái xuất' sau 4 năm bị phong sát

Phạm Băng Băng bất ngờ tiết lộ tiến trình 'tái xuất' sau 4 năm bị phong sát

Rộ tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đến tham gia hôn lễ của em họ?

Rộ tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đến tham gia hôn lễ của em họ?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 32 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 32 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI