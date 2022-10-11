Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất

Nhờ nhan sắc và tài năng diễn xuất cũng như hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Dương Tử sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Bên cạnh đó, cô liên tục dính vào thị phi dao kéo khi "5 lần 7 lượt" bị tố can thiệp thẩm mỹ quá đà.

Nhiều năm trước, trong một chương trình khi đó Dương Tử 18 tuổi, cô đã thực hiện thử thách ấn mũi ngay tại hiện trường để chứng minh bản thân không chỉnh sửa.

Đây không phải là lần đầu tiên, Dương Tử lên tiếng đáp trả tin đồn liên quan đến dao kéo. Trước đây, Dương Tử bị nghi ngờ làm căng da mặt, cô đã tức giận gửi thư đáp trả rằng mình giảm cân cấp tốc mới gây nên hiểu lầm. Về sau, Dương Tử còn lên tiếng kêu oan vì những góc quay, góc chụp không có tâm hại gương mặt cô trở nên khác lạ như vậy.

Phạm Băng Băng

Ngay đến "nữ hoàng nhan sắc" Phạm Băng Băng vì quá đẹp cũng chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt đa nghi, ai cũng nghĩ nữ diễn viên "trùng tu" nhan sắc.

Vào năm 2006 khi đang từng bước lên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng liên tục vấp phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, những hình ảnh như gọt xương, nâng mũi, mở hốc mắt, độn cằm... thay nhau lan truyền trên mạng xã hội khiến danh tiếng của nàng đại hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để chứng minh bản thân chưa từng trải qua bất kỳ cuộc "đại tu" nào, nữ diễn viên đã trực tiếp nhờ chuyên gia giám định khuôn mặt mình ngay trên sóng truyền hình. Và kết quả là khuôn mặt của người đẹp này chưa từng trải qua phẫu thuật.

Angela Baby

Kể từ khi nổi tiếng đến nay, Angelababy luôn vấp phải những nghi vấn về đụng chạm dao kéo. Vào năm 2015, cô từng đến bệnh viện khoa ngoại chỉnh hình để làm giám định, chứng minh bản thân là "đẹp tự nhiên".

Thật ra nhiều người hâm mộ cho rằng, Angela Baby chẳng cần lên tiếng bởi nhan sắc 10 năm không đổi chẳng hề có chút di chứng nào của việc tút tát cũng chứng minh được cô đẹp tự nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba

"Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba hiện nay là nữ diễn viên được hàng triệu người yêu thích. Nhan sắc xinh đẹp nhưng nữ diễn viên vẫn phải đối mặt với hàng loạt nghi vấn chỉnh sửa. Người đẹp đã trực tiếp đăng ảnh hồi nhỏ của mình lên trên mạng xã hội và dễ dàng nhận thấy hồi nhỏ và hiện tại không có thay đổi gì quá lớn.

Thậm chí, trong một chương trình thực tế, người tham gia chương trình phải thực hiện thử thách đối mặt với quạt gió khổng lồ thổi trực tiếp vào mặt. Khi nhìn những hình ảnh của nữ diễn viên, các tin đồn thẩm mỹ cũng theo đó "không cánh mà bay".