Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này?

Sao quốc tế 11/10/2022 17:07

Có thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương sẽ tái hợp trong phim mới, fan couple "lót dép" chờ sẵn.

Địch Lệ Nhiệt BaDương Dương là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến sau thành công của bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nguồn tin Dương Dương và "mỹ nhân Tân Cương" sẽ sớm tái hợp khi cả hai đang tiếp xúc với kịch bản chuyển thể Tôi Không Phải Là Người Tuỳ Tiện của tác giả Hồng Cửu, có nội dung xoay quanh chuyện tình của ông chủ đầu tư phim ảnh và nữ minh tinh phim hành động.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này? - Ảnh 1

Thông tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trở thành cast chính của Tôi Không Phải Là Người Tuỳ Tiện ngay lập tức tạo nên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Tại các trang chuyên về phim, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và mong muốn tin đồn này sẽ trở thành sự thật, bởi lẽ Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là "tiên đồng ngọc nữ" của màn ảnh. Qua Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã cho thấy mức độ "xứng đôi vừa lứa", phản ứng hóa học diễn ra vô cùng tự nhiên. 

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này? - Ảnh 2

Không ít khán giả hy vọng và mong chờ "couple vàng" sẽ thực sự có cơ hội hợp tác chung với nhau ở một dự án nữa trong thời gian tới: "Chemistry hai người này đỉnh thật luôn. Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đóng với Dương Dương hợp nhất trong mấy bộ của cô ý", "Nếu là thật thì vui quá đi, lại có cơ hội được đu OTP rồi"...

Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng việc hợp tác lần 2 này dường như chỉ là một ý tưởng xa vời. Bởi Địch Lệ Nhiệt Ba có một nguyên tắc nhận phim mà từ trước đến nay cô ấy chưa từng phạm phải, đó là không hợp tác với bạn diễn nam lần 2. Trong những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ vi phạm nguyên tắc này của bản thân, cùng lắm là chỉ có thể tham gia chung gameshow mà thôi.

Hơn nữa, cả 2 nghệ sĩ nổi tiếng của Cbiz đều đang muốn chuyển mình sang đóng những bộ phim chính kịch. Chính vì thế, việc cùng xuất hiện trong một tác phẩm ngôn tình khả năng cao sẽ không được 2 bên đồng ý. 

Địch Lệ Nhiệt Ba sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc 'không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam' chỉ vì mỹ nam này? - Ảnh 3

Hiện tại, thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp Dương Dương tái hợp trong Tôi Không Phải Là Người Tuỳ Tiện vẫn chỉ là tin đồn. Phía nhà sản xuất và phòng làm việc của các nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra bất kỳ ý kiến gì.

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