Địch Lệ Nhiệt Ba xảy ra bất đồng với nhiều đại ngôn chỉ vì một sở thích cá nhân?

Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những tiểu hoa đán đang nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. "Mỹ nhân Tân Cương" được đánh giá là nữ thần sắc đẹp khi sở hữu đường nét hài hòa Đông - Tây. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có chiều cao 1m68 cùng tỷ lệ thân hình dường như hoàn hảo.

Trong sự nghiệp, Địch Lệ Nhiệt Ba thành công ở cả diễn xuất và giá trị thương mại. Mỹ nhân 9x còn là gương mặt được nhiều thương hiệu nổi tiếng cả trong nước và quốc tế ưu ái "chọn mặt gửi vàng" khi nhận về cho mình nhiều đại ngôn ở các lĩnh vực hầu hết các lĩnh vực. Điều này mang về cho cô hàng loạt những hợp đồng quảng cáo giá trị, giúp người đẹp trở thành nữ hoàng quảng cáo của xứ Trung.

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền tin đồn nữ diễn viên hiện đang gặp bất đồng lớn với các đại ngôn chỉ vì một sở thích cá nhân. Cụ thể, theo thông tin được lan truyền ở hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba mong muốn được làm mới bản thân bằng việc nhuộm các màu tóc sáng hơn như xanh, đỏ, tím, vàng... Thế nhưng, nhiều đại ngôn đã lên tiếng không đồng ý vì việc thay đổi hình ảnh sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng lên hiệu ứng truyền thông.

Về phía khán giả, ngay sau khi tin đồn được lan ra, nhiều người rất ủng hộ việc thay đổi này của "mỹ nhân Tân Cương" vì cho rằng cô sẽ trở nên cuốn hút hơn trong hình ảnh mới. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến phản đối việc nhuộm tóc của người đẹp sinh năm 1992. Bởi họ cho rằng Nhiệt Ba phù hợp với những màu tóc tối nhất, vừa mang lại cảm giác sang chảnh, vừa toát lên vẻ huyền bí kiêu kỳ.

Hiện tại, trong năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba còn một dự án phim cổ trang đã quay xong và đang chờ lên sóng là An Lạc Truyện. Trong phim, cô hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh - Cung Tuấn. Mặc dù tác phẩm chưa ấn định lịch chiếu nhưng sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba đã giúp phim có tới 1,5 triệu người đăng ký xem trước.