So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 11/10/2022 07:00

Khi đội lên chiếc vương miện quyền lực, các mỹ nhân Cbiz đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khí chất ngút ngàn, khó lòng chọn lựa ai là người đẹp nhất.

Trong giới Cbiz, có không ít lần các sao nữ xuất hiện vô cùng nổi bật đầy sang chảnh, khí chất ngút ngàn khi đội vương miện. Không thể phủ nhận rằng, thần thái và nhan sắc của các nữ thần Cbiz được nâng tầm với những tạo hình tiểu thư, công chúa xinh đẹp. 

Chính vì thế để chọn ra một mỹ nhân đội vương miện tỏa sáng nhất quả thật rất khó. Bởi, trước khoảnh khắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của các sao nữ khi đội vương miện khiến ai cũng phải liêu xiêu.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Hình ảnh đi vào huyền thoại, khiến nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vang dội khắp châu Á chính là khi cô nàng đội vương miện, tham sự show thời trang đình đám từ năm 2017. 

 So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 1

Gương mặt hoàn hảo cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh và lại càng tuyệt hơn nữa khi đội thêm vương miện, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cho cả phái nam và các cô gái đều bị mê hoặc khi nhìn thấy cô. Không thể phủ nhận, những hình ảnh thời đỉnh cao này được coi là kinh điển nhất trong sự nghiệp của người đẹp tính đến thời điểm hiện tại.

 So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 2

Dương Tử

Vốn sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, dễ gây thiện cảm, Dương Tử chẳng khác nào nàng công chúa nhỏ với chiếc vương miện trên đầu. Đặc biệt, khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy chụp hình quảng cáo, nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương khiến khán giả chẳng thể rời mắt được.

 So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 3

Việc đội thêm vương miện khiến cho Dương Tử càng thêm khí chất và mỹ miều hơn hẳn. Nhiều netizen cho rằng họ bị thu hút khi nhìn thấy một Dương Tử khi đội vương miện, nhìn tổng thể trông rất xinh đẹp. 

 So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 4

Đường Yên

Đường Yên luôn mang đến cho mọi người hình ảnh ngọt ngào như kẹo ngọt và rực rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng, khi đội vương miện, Đường Yên lại tỏa ra khí chất lạnh lùng, sang chảnh như một quý cô thực thụ.

 

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 5

Không chỉ vậy, nhiều netizen còn nói vui rằng La Tấn đã rất may mắn khi kết hôn với một mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo như Đường Yên.

 So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 6

Lưu Diệc Phi

Dù nhan sắc có lên xuống thất thường đi chăng nữa thì Lưu Diệc Phi vẫn luôn là ‘thần tiên tỷ tỷ’ của showbiz Hoa ngữ và cho đến hiện nay, chưa có một người đẹp nào có thể ‘soán ngôi’ của cô được.

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 7

Lưu Diệc Phi vốn có nhan sắc trong trẻo, khi đội vương miện kim cương của hãng trang sức đắt đỏ cô lại càng đẹp mong manh thoát tục. Nàng Hoa Mộc Lan còn chọn trang phục bồng bềnh nên lại càng đẹp đúng chuẩn thần tiên tỉ tỉ khiến bao người trầm trồ.

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 8

Dương Mịch

Dương Mịch là một cái tên hiếm khi vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc xứ Trung. Nữ diễn viên dễ dàng “hớp hồn” khán giả với vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sang chảnh của mình. Hầu như ai cũng thấy rằng khi cô đội vương miện đều mang đến cho người đối diện một cảm giác rất nghiêm túc, kiêu kỳ.

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 9

Có nhiều netizen cho rằng Dương Mịch có phong phạm của một diễn viên gạo cội và khí chất này rất khó nhìn thấy được ở những ngôi sao khác. Hình ảnh Dương Mịch đội vương miện có một sức quyến rũ khó cưỡng và khiến cho những người khi nhìn vào cô đều bị 'loạn nhịp'.

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 10

Cúc Tịnh Y

“Mỹ nữ 4000 năm” Cúc Tịnh Y cũng chẳng “thua chị kém em” về nhan sắc với tạo hình vương miện. Với vẻ đẹp trong trẻo, vừa yêu kiều lại chẳng kém mong manh, mỹ nhân Như Ý Phương Phi tựa như nàng công chúa trong truyền thuyết, khiến netizen chẳng thể rời mắt được.

 So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 11

So kè nhan sắc các mỹ nhân Hoa ngữ đội vương miện: Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào 'huyền thoại', còn ai đủ sức 'vượt mặt' mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 12

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