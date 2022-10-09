Đường Yên phủ nhận chuyện lười làm việc, giải thích lý do ít hoạt động nghệ thuật

Sao quốc tế 09/10/2022 20:18

Việc Đường Yên ít xuất hiện trên sóng truyền hình khiến người hâm mộ của nữ diễn viên lo lắng rằng địa vị của cô sẽ thụt lùi so với các đồng nghiệp cùng trang lứa.

Trang 163 đưa tin, mới đây Đường Yên đã xuất hiện trên tạp chí Modern Weekly số tháng 10 với vai trò gương mặt trang bìa. Trong ấn phẩm này, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về sự nghiệp của cô trong những năm gần đây.

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Đường Yên hiện tại muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là sự nghiệp - Ảnh: Internet

Nói về việc ít đóng phim kể từ khi kết hôn, Đường Yêu chia sẻ cô biết sự nghiệp rất quan trọng nhưng hiện tại cô muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong tương lai, nữ diễn viên sẽ trở lại với guồng quay công việc, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

"Khi chuyên tâm làm việc, bạn sẽ có rất ít thời gian dành cho con cái. Nhưng đây là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của con, tôi không muốn bỏ lỡ nó." - Đường Yên chia sẻ.

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Trước những tin đồn cho rằng bản thân lười biếng, Đường Yên khẳng định hiện tại cô rất bận chứ không hề rảnh rỗi. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ luôn đợi chờ mình: "Mọi người nghĩ rằng tôi rảnh rỗi, nhưng thực ra tôi rất bận. Những ai nguyện ý tin tưởng, chờ đợi tôi, tôi rất biết ơn. Về những hiểu lầm của mọi người, tôi nghĩ rằng giải thích cũng vô nghĩa".

Theo 163, việc người hâm mộ của Đường Yên lo lắng cho cô không phải là không có lý do vì sau khi kết hôn vào tháng 10/2018, nữ diễn viên ít đóng phim hơn hẳn. NĂm 2019, cô gần như tạm ngưng hoạt động, năm 2020 dù tái xuất với dự án Yến Vân Đài nhưng lại không thành công. Đường Yên bị chê "một màu", cả sự nghiệp chỉ đóng một dạng vai ngây thơ, hiền lành.

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Hai năm gần đây, Đường Yên chỉ tham gia duy nhất vào một phim truyền hình Phồn Hoa với vai nữ phụ. Tháng 9 vừa qua, Đường Yên chỉ hoạt động 3 ngày, còn tháng 10 thì làm việc 2 ngày gồm một buổi chụp ảnh quảng cáo và một sự kiện công khai.

Việc Đường Yên không có nhiều hoạt động nghệ thuật khiến địa vị của cô trong làng giải trí xứ Trung bị giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là khi so sánh với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi,... - những đồng nghiệp cùng nhóm tiểu Hoa 85.

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