Rộ tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đến tham gia hôn lễ của em họ?

Sao quốc tế 06/10/2022 20:20

Kể từ sau khi ly hôn, hai nghệ sĩ vẫn được đánh giá là cách cư xử lịch thiệp, văn minh sau khi ly hôn.

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh về quê nhà Thanh Đảo (Trung Quốc) để tham gia hôn lễ của em họ. Trước khi hai nghệ sĩ đường ai nấy đi, Angela Baby có mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng. Em họ của Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ nữ diễn viên không tham dự hôn lễ nhưng cô vẫn gửi quà chúc phúc.

Kể từ sau khi ly hôn, hai nghệ sĩ vẫn được đánh giá là cách cư xử lịch thiệp, văn minh sau khi ly hôn. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thay nhau chăm sóc con trai Tiểu Hải Miên. Họ không đề cập đến đối phương, cũng không để xảy ra các cuộc tranh cãi truyền thông.

Rộ tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đến tham gia hôn lễ của em họ? - Ảnh 1

Trước đó, người hâm mộ kiểm tra trên trang Super Topic của Huỳnh Hiểu Minh, người ta không thấy bóng dáng của Angela Baby. Nhiều người hâm mộ lo ngại rằng Angela Baby có thể vẫn còn tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh mặc dù Huỳnh Hiểu Minh có thể không có chung tình cảm.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng hoạt động của Angela Baby’s Super Topic không nhất thiết báo hiệu tình cảm của Angela Baby dành cho chồng cũ. Thay vào đó, cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên không có thời gian để dọn dẹp trang mạng xã hội của mình.

Trong khi Angela Baby không trả lời cuộc thảo luận của cư dân mạng, các hoạt động trong Super Topic của cô hiện không có bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh. Nữ diễn viên được cho là đã xóa sạch trang Weibo của mình sau khi trở thành mục tiêu bàn tán của cư dân mạng.

Rộ tin Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đến tham gia hôn lễ của em họ? - Ảnh 2

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng được coi là cặp nghệ sĩ đẹp của giới giải trí Hoa ngữ. Trong khi nam diễn viên thường dành cho vợ những lời nói ngọt ngào, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình yêu dành cho chồng. Một số nguồn tin cho hay sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên của Angela Baby kém hơn trước, do cô được chồng cũ giúp đỡ nhiều.

Tuy nhiên, cô vẫn là cái tên được giới thời trang cao cấp ưa chuộng. Trong nhóm tiểu hoa đán 85 gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angela Baby có nhiều hợp đồng với các nhãn hàng cao cấp nhất.

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Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Angela Baby bay về Thượng Hải để đưa con trai đi chơi nhân dịp lễ Quốc Khánh.

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