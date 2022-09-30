'Bóc mẽ' cách đối xử của Huỳnh Hiểu Minh đối với Angela Baby sau khi 'đường ai nấy đi'

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh sắp tái hợp.

Ngày 30/9, Sohu đưa tin, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vướng vào loạt tin đồn tái hợp. Cư dân mạng bị cư dân mạng phát hiện là vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của chồng cũ trên mạng xã hội. Trước nghi vấn này, người hâm mộ của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Họ cho biết chứng cứ cô vẫn còn tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh đang lan truyền trên mạng xã hội, đã có cách đây 2 năm.

Theo Sohu, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương sau ly hôn. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông. Tuy nhiên, trong đời thường, cả hai cho thấy mối quan hệ không thân thiện.

Ngoài ra, mỗi lần Angela Baby muốn gặp con đều do mẹ tài tử Thần điêu đại hiệp đưa đến. Điều này khiến khán giả lo ngại cho sự phát triển của bé Tiểu Hải Miên.

Trước đó, ngay khi vừa chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn, cặp nghệ sĩ đã hủy theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội. Họ gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến nhau. Thậm chí, từ khóa về con trai Tiểu Hải Miên cũng triệt để bị cặp sao xóa đi trên trang cá nhân. Động thái này cho thấy cả hai đều dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay.

Trở về cuộc sống độc thân, cả hai tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Huỳnh Hiểu Minh thời gian qua vướng tin hẹn hò người mẫu Diệp Kha, nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Ngày 1/10 tới đây, nam diễn viên có phim điện ảnh Anh hùng bình phàm công chiếu vào dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc.

Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc Mới đây, Angela Baby đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng trong bộ ảnh của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boc-me-cach-doi-xu-cua-huynh-hieu-minh-doi-voi-angela-baby-sau-khi-duong-ai-nay-di-508522.html