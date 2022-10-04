Trong khi Huỳnh Hiểu Minh ra mắt phim mới, dân tình bắt gặp Angela Baby đưa con trai đi chơi lễ

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Angela Baby bay về Thượng Hải để đưa con trai đi chơi nhân dịp lễ Quốc Khánh.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục bắt gặp Angela Baby một mình đưa quý tử Bọt Biển Nhỏ đi chơi nhân dịp lễ Quốc Khánh ở Trung Quốc. Nữ diễn viên đã bay về Thượng Hải sau khi hoàn thành lịch trình của mình.

Xuất hiện tại khu vui chơi, Angela Baby diện trang phục đơn giản, đội nó và đeo khẩu trang kín, còn Bọt Biển Nhỏ mặc áo thun trắng. Có thể thấy, nữ diễn viên luôn ở bên chăm sóc con trai chu đáo, dẫn bé đi chơi khắp nơi.

Kể từ sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, cả hai đã hủy theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội. Họ gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến nhau. Thậm chí, từ khóa về con trai Tiểu Hải Miên cũng triệt để bị cặp sao xóa đi trên trang cá nhân. Động thái này cho thấy Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay.

Tuy nhiên, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương sau ly hôn. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông.

Trở về cuộc sống độc thân, cả hai tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Huỳnh Hiểu Minh thời gian qua vướng tin hẹn hò người mẫu Diệp Kha, nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên có phim điện ảnh Anh hùng bình phàm công chiếu vào dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc.

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