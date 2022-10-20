Bố Lưu Khải Uy phủ nhận thông tin Dương Mịch đưa con gái về nuôi

Ông Lưu Đan khẳng định bé Tiểu Gạo Nếp hiện vẫn đang sống cùng ông bà nội, khác với tin đồn Dương Mịch đã đón con về nhà trước đó.

Trang Sinchew đưa tin, trong một sự kiện được diễn ra vào ngày 19/10 vừa qua, tài tử gạo cội Lưu Đan đã chia sẻ về cháu gái của mình - bé Tiểu Gạo Nếp. Cụ thể, bố của Lưu Khải Uy tiết lộ, bé Tiểu Gạo Nếp hiện đang học lớp 3 và có học lực rất xuất sắc, vừa mới đây còn nhận được giải Á quân của một cuộc thi piano. Kể từ khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, cô bé vẫn sống với ông bà nội ở Hong Kong.

Dương Mịch khá bận, ít có thời gian chăm sóc con gái - Ảnh: Internet Trước đó, vào đầu năm nay, có tin đồn Dương Mịch đã đón con gái về nhà chăm sóc sau khi để cô bé sống với ông bà nội những năm qua. Câu trả lời trên của Lưu Đan đã ngầm phủ nhận chuyện này. Thực tế, công việc của nữ diễn viên rất bận rộn, cô ít có dịp đến Hong Kong để thăm con chứ đừng nói đến chuyện đón con về chăm sóc. Cũng trong sự kiện này, ông Lưu Đan phủ nhận chuyện Lưu Khải Uy có quan hệ tình cảm với Vưu Tĩnh Như. Ông cho biết rất tin tưởng vào con trai và chắc chắn rằng nam diễn viên sẽ không nói dối về việc hẹn hò của mình.

Tài tử Lưu Đan hy vọng Lưu Khải Uy sẽ tìm được bạn đời thích hợp - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nam tài tử cũng chia sẻ, mình ít khi nào hỏi về đời sống tình cảm của Lưu Khải Uy nhưng vẫn mong con sẽ sớm tìm được một người bầu bạn. Ông nói: "Tôi không phản đối chuyện con kết hôn lần nữa, hy vọng con trai có thể chọn được một người bạn đời phù hợp. Điều quan trọng nhất là Khải Uy được hạnh phúc." Trước đó, theo HK01, hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò với một cô gái trẻ được cho là Vưu Tĩnh Như lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH. Điều đáng nói và sao nữ này vào tháng 12/2021 đã công khai kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Phía Vưu Tĩnh Như phủ nhận chuyện hẹn hò với Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet Trước những nghi vấn mà cư dân mạng đặt ra, quản lý của Vưu Tĩnh Như đã nhanh chóng phủ nhận việc này và khẳng định rằng đây chỉ là thông tin thất thiệt được tung ra từ những kẻ ác ý. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết cô hiện đang đang cách ly y tế tại Ninh Ba, nhắc nhở mọi người đề phòng dịch bệnh và dừng việc phát tán những tin đồn vô căn cứ.

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