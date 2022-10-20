'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

Sao quốc tế 20/10/2022 10:37

Liệu Dương Mịch và Thành Nghị có "nên duyên" được trong dự án cổ trang Hoàng Hậu Của Ta?

Thời gian hiện tại, Dương Mịch vẫn đang rất chăm chỉ đóng phim, miệt mài trên phim trường. Tuy bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đóng cùng Cung Tuấn vẫn còn đang ghi hình thì tin đồn Dương Mịch nhận phim mới đã được bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, trên các hội nhóm phim ảnh Trung Quốc đang râm ran tin đồn Dương Mịch sẽ chuẩn bị "nên duyên" cùng Thành Nghị trong dự án phim cổ trang mới Hoàng Hậu Của Ta, thông tin này cũng nhanh chóng được mọi người chú ý. 

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị? - Ảnh 1
Xuất hiện tin đồn Dương Mịch và Thành Nghị nên duyên trong Hoàng Hậu Của Ta. 

Nếu tin đồn này là thật, Dương Mịch lại sẽ có thêm một dự án được "kết đôi" cùng đàn em khiến ai cũng háo hức mong chờ. Thế nhưng, cũng có một số ý kiến cho rằng, việc này sẽ ảnh hưởng nến sự nghiệp Dương Mịch khi mãi đóng phim thương mại để nâng đỡ đàn em thì nữ diễn viên lại không thể phát triển sự nghiệp theo một hướng đi khác. 

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị? - Ảnh 2

Về phần hợp tác giữa Dương Mịch và Thành Nghị, đây sẽ là cơ hội tốt để nam diễn viên "Trầm vụn hương phai" học hỏi về nhiều từ đàn chị của mình trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Ngoài ra, độ nhận diện ít nhiều cũng sẽ tăng lên, điều mà Thành Nghị, một diễn viên trẻ, địa vị chưa thực sự vững chắc đang thiếu. 

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng, tuy ngoại hình của mỗi người đều rất đẹp, nhưng nếu đóng couple lại không thật sự hợp, khó tạo được chemistry, cảm xúc cho người xem. Thậm chí, fan hai nhà còn xảy ra cuộc tranh cãi khá căng thẳng. 

Thời gian trước, Thành Nghị từng được cho là sẽ hợp tác với Triệu Lộ Tư trong phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần (Thần Ẩn). Nhưng thông tin này cũng nhanh chóng được netizen cho rằng khó lòng xảy ra. Bởi theo thông tin gần đây nhất, Tỉnh Bách Nhiên mới là mỹ nam sẽ sóng đôi cùng sao nữ Tinh Hán Xán Lạn trên màn ảnh.

Gần đây, thông tin Dương Mịch rời công ty cũ sau nhiều năm gắn bó cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Quyết định này của nữ diễn viên nhận được đông đảo sự ủng hộ của netizen. Hiện tại phía nữ diễn viên vẫn chưa chính thức đưa ra văn bản công bố. Định Luật Tình Yêu 80/20 cũng đang gặp phải một số trục trặc dẫn đến việc lùi lịch phát sóng. Có lẽ phim sẽ ra mắt khán giả trong thời gian ngắn sắp tới. 

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Không ít những lời khen "có cánh" dành cho Thành Nghị vì sự nghiêm túc và tâm huyết khi làm nghề của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Thành Nghị phim hoa ngữ sao hoa ngữ Hồ yêu Tiểu Hồng Nương

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành?

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành?

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89?

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89?

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 15 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI