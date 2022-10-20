'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

Mới đây, trên các hội nhóm phim ảnh Trung Quốc đang râm ran tin đồn Dương Mịch sẽ chuẩn bị "nên duyên" cùng Thành Nghị trong dự án phim cổ trang mới Hoàng Hậu Của Ta, thông tin này cũng nhanh chóng được mọi người chú ý.

Thời gian hiện tại, Dương Mịch vẫn đang rất chăm chỉ đóng phim, miệt mài trên phim trường. Tuy bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đóng cùng Cung Tuấn vẫn còn đang ghi hình thì tin đồn Dương Mịch nhận phim mới đã được bàn tán trên mạng xã hội.

Nếu tin đồn này là thật, Dương Mịch lại sẽ có thêm một dự án được "kết đôi" cùng đàn em khiến ai cũng háo hức mong chờ. Thế nhưng, cũng có một số ý kiến cho rằng, việc này sẽ ảnh hưởng nến sự nghiệp Dương Mịch khi mãi đóng phim thương mại để nâng đỡ đàn em thì nữ diễn viên lại không thể phát triển sự nghiệp theo một hướng đi khác.

Về phần hợp tác giữa Dương Mịch và Thành Nghị, đây sẽ là cơ hội tốt để nam diễn viên "Trầm vụn hương phai" học hỏi về nhiều từ đàn chị của mình trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Ngoài ra, độ nhận diện ít nhiều cũng sẽ tăng lên, điều mà Thành Nghị, một diễn viên trẻ, địa vị chưa thực sự vững chắc đang thiếu.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng, tuy ngoại hình của mỗi người đều rất đẹp, nhưng nếu đóng couple lại không thật sự hợp, khó tạo được chemistry, cảm xúc cho người xem. Thậm chí, fan hai nhà còn xảy ra cuộc tranh cãi khá căng thẳng.

Thời gian trước, Thành Nghị từng được cho là sẽ hợp tác với Triệu Lộ Tư trong phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần (Thần Ẩn). Nhưng thông tin này cũng nhanh chóng được netizen cho rằng khó lòng xảy ra. Bởi theo thông tin gần đây nhất, Tỉnh Bách Nhiên mới là mỹ nam sẽ sóng đôi cùng sao nữ Tinh Hán Xán Lạn trên màn ảnh.

Gần đây, thông tin Dương Mịch rời công ty cũ sau nhiều năm gắn bó cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Quyết định này của nữ diễn viên nhận được đông đảo sự ủng hộ của netizen. Hiện tại phía nữ diễn viên vẫn chưa chính thức đưa ra văn bản công bố. Định Luật Tình Yêu 80/20 cũng đang gặp phải một số trục trặc dẫn đến việc lùi lịch phát sóng. Có lẽ phim sẽ ra mắt khán giả trong thời gian ngắn sắp tới.