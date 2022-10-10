Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Sao quốc tế 10/10/2022 16:42

Khoảnh khắc Thành Nghị chơi đùa với chú chó nhỏ trên phim trường Liên Hoa Lâu lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Liên Hoa Lâu hiện đang là một trong số những bộ phim thực hiện quá trình ghi hình nhưng đã nhận được sự quan tâm của khán giả ngay cả khi vẫn còn đang bấm máy. Để giữ nhiệt cho bộ phim, những hình ảnh của nam chính Thành Nghị tại hậu trường Liên Hoa Lâu liên tục được đăng tải. 

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng - Ảnh 1

Mới đây, một loạt khoảnh khắc Thành Nghị trên phim trường đã được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Trong đoạn clip được chia sẻ, Thành Nghị vô tư chơi đùa cùng một chú chó vô cùng đáng yêu khiến dân tình được phen cười no bụng.

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng - Ảnh 2

Trong thời gian nghỉ ngơi tại phim trường, Thành Nghị liên tục trêu đùa với chú chó nhỏ bằng cách xoa đầu, xoa cổ, thậm chí di chuyển liên tục khiến chú chó phải nhảy qua nhảy lại, chóng hết cả mặt trông rất đáng yêu. Có thể thấy, với sự dễ gần của mình, chú chó cũng rất mến, không ngại đùa giỡn với nam diễn viên. 

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng - Ảnh 3

Khi khoảnh khắc này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ còn để ý rằng Thành Nghị rất có duyên với những động vật nhỏ. Còn nhớ ở bộ phim Lưu Ly, vai diễn Vũ Tư Phượng của anh chàng có nuôi một cô rắn nhỏ bên cạnh. Sang đến Trầm Vụn Hương Phai nhân vật Ứng Uyên đế quân lại tiếp tục có duyên với chú rùa tím, không chỉ ở thiên giới mà khi xuống trần lịch kiếp cũng vẫn theo như hình với bóng. Và lần này, Thành Nghị ở hậu trường Liên Hoa Lâu lại lần nữa có một chú chó “bám đuôi”.

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng - Ảnh 4

Trước sự dễ thương này của Thành Nghị và chú chó nhỏ, nhiều người cũng để lại bình luận:

- "Nãy giờ xem đi xem lại vẫn không nhịn được cười. Sau này lên phim còn hài nữa đó".

- "Hết lật rùa giờ Thành Nghị lại có thêm trò chọc chó cực vui. Nhìn thân thiết như chủ chó vậy".

- "Thành Nghị diễn cổ trang có duyên với mấy con vật nhỏ nhỉ? Hết rắn, rùa rồi lần này lại đến chó".

Hiện bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị đang trong giai đoạn ghi hình và dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023. 

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Khi tham gia dự án phim chính kịch, Thành Nghị được khen ngợi vì thái độ chuyên nghiệp, chấp nhận chịu xấu vì vai diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Liên Hoa Lâu phim hoa ngữ sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Chỉ với chiếc áo lông trắng, Thành Nghị khoe trọn nét đẹp cực phẩm, khí chất vương giả không hề tầm thường trong Liên Hoa Lâu

Chỉ với chiếc áo lông trắng, Thành Nghị khoe trọn nét đẹp cực phẩm, khí chất vương giả không hề tầm thường trong Liên Hoa Lâu

Thành Nghị từng đề nghị Dương Tử vào vai nữ chính 'Liên Hoa Lâu' mà không phải là Trần Đô Linh?

Thành Nghị từng đề nghị Dương Tử vào vai nữ chính 'Liên Hoa Lâu' mà không phải là Trần Đô Linh?

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ

Liên Hoa Lâu: Thành Nghị biến hóa xuất sắc trong tạo hình mới khiến fan khen ngợi không ngớt

Liên Hoa Lâu: Thành Nghị biến hóa xuất sắc trong tạo hình mới khiến fan khen ngợi không ngớt

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2022: Ngô Lỗi và bạn gái hiện vẫn chưa chia tay, Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án mới?.

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 35 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 35 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI