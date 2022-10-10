Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Liên Hoa Lâu hiện đang là một trong số những bộ phim thực hiện quá trình ghi hình nhưng đã nhận được sự quan tâm của khán giả ngay cả khi vẫn còn đang bấm máy. Để giữ nhiệt cho bộ phim, những hình ảnh của nam chính Thành Nghị tại hậu trường Liên Hoa Lâu liên tục được đăng tải.

Mới đây, một loạt khoảnh khắc Thành Nghị trên phim trường đã được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Trong đoạn clip được chia sẻ, Thành Nghị vô tư chơi đùa cùng một chú chó vô cùng đáng yêu khiến dân tình được phen cười no bụng.

Trong thời gian nghỉ ngơi tại phim trường, Thành Nghị liên tục trêu đùa với chú chó nhỏ bằng cách xoa đầu, xoa cổ, thậm chí di chuyển liên tục khiến chú chó phải nhảy qua nhảy lại, chóng hết cả mặt trông rất đáng yêu. Có thể thấy, với sự dễ gần của mình, chú chó cũng rất mến, không ngại đùa giỡn với nam diễn viên.

Khi khoảnh khắc này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ còn để ý rằng Thành Nghị rất có duyên với những động vật nhỏ. Còn nhớ ở bộ phim Lưu Ly, vai diễn Vũ Tư Phượng của anh chàng có nuôi một cô rắn nhỏ bên cạnh. Sang đến Trầm Vụn Hương Phai nhân vật Ứng Uyên đế quân lại tiếp tục có duyên với chú rùa tím, không chỉ ở thiên giới mà khi xuống trần lịch kiếp cũng vẫn theo như hình với bóng. Và lần này, Thành Nghị ở hậu trường Liên Hoa Lâu lại lần nữa có một chú chó “bám đuôi”.

Trước sự dễ thương này của Thành Nghị và chú chó nhỏ, nhiều người cũng để lại bình luận:

- "Nãy giờ xem đi xem lại vẫn không nhịn được cười. Sau này lên phim còn hài nữa đó".

- "Hết lật rùa giờ Thành Nghị lại có thêm trò chọc chó cực vui. Nhìn thân thiết như chủ chó vậy".

- "Thành Nghị diễn cổ trang có duyên với mấy con vật nhỏ nhỉ? Hết rắn, rùa rồi lần này lại đến chó".

Hiện bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị đang trong giai đoạn ghi hình và dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023.