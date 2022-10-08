Chỉ với chiếc áo lông trắng, Thành Nghị khoe trọn nét đẹp cực phẩm, khí chất vương giả không hề tầm thường trong Liên Hoa Lâu

Cách đây không lâu, đoàn làm phim đã tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ tạo hình sẽ xuất hiện trong dự án của nam chính Thành Nghị.

Liên Hoa Lâu dự án phim võ thuật cổ trang quy mô lớn, với vai nam chính do diễn viên Thành Nghị đảm nhận hiện đang là một trong số những bộ phim đang thực hiện quá trình ghi hình. Để giữ nhiệt cho bộ phim, những hình ảnh của nam chính Thành Nghị tại hậu trường Liên Hoa Lâu liên tục được đăng tải.

Trong ảnh, Thành Nghị nổi bật trong trang phục bạch y khoác ngoài là áo lông trắng dài có điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen, toát lên khí chất vương giả, cực kỳ sang chảnh. Với tạo hình này, người hâm mộ không khỏi trầm trồ với nét đẹp cực phẩm cùng khí chất mạnh mẽ ngút ngàn của nhân vật.

Liên Hoa Lâu sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay cả khi vẫn còn đang bấm máy. Đoàn làm phim cũng thường xuyên tung ra tạo hình của diễn viên chính để chiều lòng người hâm mộ. Với những tạo hình gần đây của Thành Nghị đã tạo hiệu ứng tốt, đã được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Việc này cũng mang một dấu hiệu tích cực cho cả diễn viên và đoàn phim.

Những tạo hình của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu không ít lần gây sốt vì quá đẹp và hợp với nam diễn viên. Vào vai một thần y, Thành Nghị được đánh giá là hợp vai khi sở hữu gương mặt thanh thoát, vóc dáng hợp cổ trang cùng lối diễn xuất được đánh giá cao.

Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị vào vai thần y Lý Liên Hoa, hay còn có tên khác là Lý Chương Di. Dù được xưng tụng là thần y với năng lực đặc biệt, có thể cải tử hoàn sinh, cứu người chết sống lại. Thế nhưng người ta lại không biết thực chất Lý Liên Hoa chẳng biết tý y thuật nào, lại còn rất thích xen vào các vụ án kỳ lạ chốn giang hồ. Liệu Lý Liên Hoa có phải cũng chính là Lý Tương Di, vì sao y lại biến đổi nhiều đến như vậy? Chúng ta cùng chờ đón bộ phim mới Liên Hoa Lâu trong thời gian sắp tới.