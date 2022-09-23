Hé lộ gương mặt mộc của Thành Nghị, netizen ai nấy cũng vô cùng bất: Liệu có còn phong độ đẹp trai ngời ngợi?

Thành Nghị xuất hiện với mặt mộc trong Ranh Giới nhưng bị khán giả đánh giá là quá tầm thường.

Sau thành công của Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị lại nhanh chóng bắt tay vào dự án chính kịch mới có tên Ranh Giới. Vốn đã quen mặt với khán giả trong những bộ phim cổ trang phong cách "ăn liền", mới đây Thành Nghị đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi quyết định tham gia một bộ phim chính kịch.

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Đây là một thể loại mới và có độ khó cao cho nên Ranh Giới là thử thách thực sự đối với nam diễn viên Trầm Vụn Hương Phai. Chính vì vậy, netizen đang kỳ vọng màn thử sức mới mẻ này của Thành Nghị sẽ gây được tiếng vang lớn.

Ngay sau khi bộ phim Ranh Giới lên sóng những tập đầu tiên, cư dân mạng đã được một phen ngỡ ngàng với mặt mộc của Thành Nghị. Trong phim, Thành Nghị vào vai thẩm phán Châu Diệc An. Bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên của Thành Nghị thì cũng có một bộ phận cư dân mạng tỏ ra thất vọng trước nhan sắc của anh chàng khi có phần xuống sắc rõ rệt so với phong thái mỹ nam thường ngày.

Tạo hình của Thành Nghị trong Ranh Giới - Ảnh: Internet

Được biết, Ranh Giới không dùng bộ lọc để hỗ trợ cho phần hình ảnh nên tất cả các cảnh phim đều được quay và lên sóng hoàn toàn tự nhiên và chân thực. Thành Nghị trong quá trình ghi hình không dán kích mí, hoàn toàn để mặt mộc. Bằng chứng là khán giả có thể nhìn rõ một vết sẹo ở khóe lông mày bên phải của anh chàng.

Hiện bộ phim Ranh Giới với sự góp mặt của Thành Nghị đã lên sóng những tập đầu tiên và nhận về phản hồi tích cực của khán giả.

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