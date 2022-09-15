Thành Nghị múa kiếm điêu luyện trong hậu trường phim mới, netizen vừa khen ngợi vừa lo lắng cho sức khỏe của thần tượng

Mới đây mỹ nam Thành Nghị vừa có màn thể hiện năng lực múa kiếm điêu luyện trên phim trường Liên Hoa Lâu,

Liên Hoa Lâu với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị và Tống Dật sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay cả khi vẫn còn đang bấm máy. Như một cách để hâm nóng bộ phim, phía nhà sản xuất luôn gửi đến khán giả những hình ảnh của đôi diễn viên chính tại hậu trường cho các fan hâm mộ theo dõi. Nam diễn viên Thành Nghị - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Thành Nghị đang tập múa kiếm trên hậu trường Liên Hoa Lâu. Nhìn những động tác múa kiếm điều luyện của ngôi sao họ Thành, netizen bày tỏ sự trầm trồ khi khen ngợi anh hết mực bởi ít có nam diễn viên nào trong Cbiz hiện nay có kỹ năng múa kiếm giống thật như Thành Nghị.



Một số phân cảnh hành động của nam diễn viên tại hậu trường - Ảnh: Internet Đây không phải lần đầu tiên Thành Nghị khiến khán giả phải ngạc nhiên vì khả năng thực hiện những cảnh hành động của mình. Mới đây, nam diễn viên đã nhận được không ít lời khen có cánh của khán giả vì thực hiện được cảnh đá cao chân thẳng tắp trong bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đang hot dạo gần đây. Múa võ giỏi là vậy nhưng điều này cũng khiến anh trả giá không ít về sức khỏe của mình khi nam diễn viên nổi tiếng từng bị chấn thương lưng nghiêm trọng. Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị vào vai thần y Lý Liên Hoa, hay còn có tên khác là Lý Chương Di. Chàng tung hoành khắp chốn, vác theo một toà Liên Hoa Lâu hành tẩu khắp nơi, cuối cùng cứ thế mà bị cuốn vào chốn giang hồ nhiều phức tạp và hiểm ác.

Một số bình luận của khán giả: - Đùa chứ cậu Nghị có thể xem là số ít diễn viên diễn cảnh võ tốt hiện nay, cần dẻo có dẻo, cần lực có lực. Chỉ mong là Liên Hoa Lâu có chỉ đạo võ thuật và quay phim tốt nữa thôi. - Phim này là cổ trang kiếm hiệp nên nhiều cảnh đánh võ lắm nè. Thành Nghị thân thủ lại tốt nữa, làm mấy pha đánh đấm coi khá đẹp mắt. Mong chờ.

Mang tiếng dựa hơi danh tiếng Dương Tử để tăng tương tác, Thành Nghị chứng minh sức hút khi phá 1 triệu lượt đặt xem trước trong phim mới Dù không có được thành công Trầm Vụn Hương Phai cùng Dương Tử nhưng dự án mới Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị đóng chính đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nghi-mua-kiem-dieu-luyen-trong-hau-truong-phim-moi-netizen-vua-khen-ngoi-vua-lo-lang-cho-suc-khoe-cua-than-tuong-503018.html