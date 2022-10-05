Liên Hoa Lâu: Thành Nghị biến hóa xuất sắc trong tạo hình mới khiến fan khen ngợi không ngớt

Dù chưa bước sang năm 2023 nhưng những mọt phim Cbiz ngay ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu tìm ra cho mình danh sách những bộ phim sẽ được công chiếu, để có thể thưởng thức một cách trọn vẹn nhất. Đáng chú ý, trong số các dự án hấp dẫn sắp sửa được cho ra mắt vào năm 2023 bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả.

Liên Hoa Lâu đang được fan kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt của dòng phim cổ trang Cbiz trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Mới đây nhằm để tăng thêm sự tò mò và thu hút thêm nhiều fan hâm mộ chú ý hơn tới bộ phim, phía sản xuất đã tung ra một số hình ảnh hậu trường của phim. Đúng như dự đoán điều này đã giúp Liên Hoa Lâu ngày được nhiều người để mắt tới hơn, đặc biệt nhất dĩ nhiên phải là Thành Nghị khi tạo hình của anh được netizen đánh giá là rất phù hợp với anh chàng.