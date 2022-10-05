Liên Hoa Lâu: Thành Nghị biến hóa xuất sắc trong tạo hình mới khiến fan khen ngợi không ngớt

Mới đây trong loạt hình ảnh hậu trường của Liên Hoa Lâu, netizen đã dành nhiều lời khen cho tạo hình hồng y của Thành Nghị.
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Dù chưa bước sang năm 2023 nhưng những mọt phim Cbiz ngay ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu tìm ra cho mình danh sách những bộ phim sẽ được công chiếu, để có thể thưởng thức một cách trọn vẹn nhất. Đáng chú ý, trong số các dự án hấp dẫn sắp sửa được cho ra mắt vào năm 2023 bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả.
Mới đây nhằm để tăng thêm sự tò mò và thu hút thêm nhiều fan hâm mộ chú ý hơn tới bộ phim, phía sản xuất đã tung ra một số hình ảnh hậu trường của phim. Đúng như dự đoán điều này đã giúp Liên Hoa Lâu ngày được nhiều người để mắt tới hơn, đặc biệt nhất dĩ nhiên phải là Thành Nghị khi tạo hình của anh được netizen đánh giá là rất phù hợp với anh chàng.
Cụ thể trong loạt ảnh gây sốt vừa rồi, sao nam Trầm Vụn Hương Phai xuất hiện trong trang phục cổ trang màu đỏ được điểm xuyến bằng họa tiết hoa văn bạc. Tạo hình này đã làm nổi bật làn da trắng của anh chàng, cùng với đó là vóc dáng lẫn kiểu tóc đều trông rất phù hợp khi khoác lên mình hồng y.
Loạt ảnh cũng hé lộ cảnh quay đấu kiếm do Thành Nghị thể hiện sẽ xuất hiện trong Liên Hoa Lâu. Ngay sau khi loạt ảnh này được tung ra, anh chàng đã nhận được lời khen ngợi của đông đảo khán giả. Nam diễn viên cũng tiết lộ bản thân đã phải tập luyện không ngừng nghỉ để cho ra những cảnh quay chất lượng sao cho giống thật nhất.
Liên Hoa Lâu là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đằng Bình. Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị vào vai thần y Lý Liên Hoa, hay còn có tên khác là Lý Chương Di. Chàng tung hoành khắp chốn, vác theo một toà Liên Hoa Lâu hành tẩu khắp nơi, cuối cùng cứ thế mà bị cuốn vào chốn giang hồ nhiều phức tạp và hiểm ác. Câu chuyện rồi sẽ đi về đâu? Tại sao Lý Chương Di lại biến đổi thành Lý Liên Hoa? Câu trả lời sẽ có sau khi Liên Hoa Lâu được lên sóng.