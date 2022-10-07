Thành Nghị từng đề nghị Dương Tử vào vai nữ chính 'Liên Hoa Lâu' mà không phải là Trần Đô Linh?

"Liên Hoa Lâu" với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị và Trần Đô Linh đã nhận được sự quan tâm của khán giả ngay cả khi vẫn còn đang trong giai đoạn ghi hình.

Gần đây, Thành Nghị trở lại với dự án cổ trang mới Liên Hoa Lâu, khởi quay từ tháng 6 năm nay. Một số tin đồn cho rằng chính Thành Nghị đã đề cử Dương Tử với đạo diễn. Tuy nhiên, đạo diễn lại một mực từ chối bởi vấn đề phiên vị. Cuối cùng, nữ diễn viên được chọn là Trần Đô Linh.

Nội dung của Liên Hoa Lâu là nói về y quán Liên Hoa Lâu. Chủ nhân của nơi đây mang họ Lý tên Liên Hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật hắn chẳng biết một chút y thuật nào, ngược lại vô cùng thích xía vào các vụ án kì lạ khắp giang hồ.

Chùa Phổ Độ trên núi Thanh Nguyên ở Phật Châu có một mật đạo nối liền với Bách Xuyên Viện, trong mật đạo bỗng xuất hiện một xác chết cháy bị lột da, những cái chết ly kì của người trong Mã gia bảo, sát nhân lại là một cánh tay cụt. Ông chủ Kim Mãn Đường trong giang hồ bị kinh sợ mà chết, bảo vật hiếm có 'Bạc Lam nhân thủ' không cánh mà bay.

Liên Hoa Lâu hiện vẫn đang trong quá trình quay và dự kiến lên sóng vào năm sau. Ngay khi vừa tung phần giới thiệu, từ động tác bay cho đến động tác múa kiếm của anh chàng đều được nhận xét là tinh tế, điêu luyện và mang đến cho người xem trải nghiệm mỹ mãn. Có thể dễ dàng nhận thấy, sau khi tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim cổ trang, nam diễn viên đã trở nên thành thạo trong những động tác chiến đấu như trên.

Đặc biệt, màn tương tác với nữ chính Trần Đô Linh cũng rất ổn. Đây quả thực là dự án phim đáng mong chờ của nam diễn viên.

Liên Hoa Lâu: Thành Nghị biến hóa xuất sắc trong tạo hình mới khiến fan khen ngợi không ngớt Mới đây trong loạt hình ảnh hậu trường của Liên Hoa Lâu, netizen đã dành nhiều lời khen cho tạo hình hồng y của Thành Nghị.

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