Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ

Sao quốc tế 06/10/2022 09:00

Thành Nghị kính nghiệp, liên tục được khen vì hy sinh hết mình cho mỗi vai diễn.

Ranh Giới là dự án phim hiện đại đầu tiên của Thành Nghị sau khi Trầm Vụn Hương Phai kết thúc. Trong lần trở lại này, nam diễn viên được khen ngợi hết lời vì dành nhiều tâm huyết cho nghiệp diễn.  

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 1
Khán giả thích thú, mong chờ màn 'lột xác' rũ bỏ hình tượng cổ trang suốt nhiều năm qua của Thành Nghị

Mặc dù chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim Ranh Giới do Thành Nghị đóng chính đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Bên cạnh nội dung đặc sắc, tác phẩm còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự lột xác trong diễn xuất và đài từ của nam chính Thành Nghị. 

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 2
Thành Nghị quyết tâm đổi mới hình tượng, trở lại với dự án phim hiện đạI Ranh Giới

Được biết, mỗi khi tham gia bất kì một vai diễn nào, vì muốn hòa làm một với vai diễn, Thành Nghị thường sẽ nghiên cứu rất kỹ ngay sau khi nhận được kịch bản và trong dự án này cũng vậy. Nam diễn viên sẽ thường xuyên bàn luận cùng tác giả và các nhà sản xuất thảo luận phân tích tình tiết, để thấu hiểu rõ hơn về vai diễn của mình. Có thể thấy, đối với nghiệp diễn, anh vô cùng nghiêm túc và hết mình để thể hiện tốt nhất đến khán giả của mình. 

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 3

 

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 4
Thành Nghị luôn vô cùng kính nghiệp, đối với công việc, anh luôn làm việc nghiêm túc để không phụ lòng những người yêu mến và chờ đợi các dự án phim của anh.

Mỗi khi nhắc đến Thành Nghị, mọi người đều sẽ nhớ đến một nam diễn viên luôn sẵn sàng hết mình trong mỗi vai diễn. Cụ thể, mới đây, đạo diễn Ranh Giới cũng đã có những chia sẽ đầy xúc động khi nói về Thành Nghị trong suốt quá trình quay phim: "Suốt mười năm trong showbiz, tôi chưa từng gặp nghệ sĩ tuyến đầu nào sẵn sàng chủ động không được trả lương, không được ở khách sạn năm sao, không có bữa ăn đặc biệt, sẵn sàng ở ngoài trời âm 20 độ để quay phim cùng ê-kíp..."

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 5
Thành Nghị sẵn sàng hi sinh, hết mình cho vai diễn, bất chấp quay phim dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào.

Những nhiệt huyết này của nam diễn viên đã khiến các khán giả và những người xung quanh ngày càng yêu mến anh nhiều hơn.

Có thể thấy nam diễn viên vô cùng kính nghiệp, sẵn sàng hy sinh hết mình cho vai diễn, không hề tỏ ý kiêu căng, "làm giá" như một số minh tinh khác. Thành Nghị cũng cố gắng để rũ bỏ hình tượng nam thần cổ trang nhàm chán. Nếu Ranh Giới thành công, đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ đưa sự nghiệp Thành Nghị lên một tầm cao mới. 

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 6

Như một chiến đao vừa được mài sắc, trầm ổn và táo bạo là hai khía cạnh của con người Thành Nghị. Nam diễn viên sẵn sàng đón nhận những ý kiến khác nhau, khiêm tốn và luôn biết cách lắng nghe những lời góp ý từ mọi người để cải thiện bản thân ngày càng tốt hơn. 

Anh từng nói: "Là một diễn viên quan trọng nhất là diễn tốt vai diễn, còn lại giao cho khán giả đánh giá là được. Tôi cho rằng chỉ cần dụng tâm diễn tốt vai diễn của mình, khán giả nhất định có thể cảm nhận được."

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ - Ảnh 7

Đó là cả một quá trình theo đuổi sự thành công nhưng không đánh mất chính mình, anh luôn  làm tốt bổn phận công việc của mình ở hiện tại mà không có bất kì kêu ca, hay lời phàn nàn nào. Chính những điều này, đã giúp anh ngày càng được nhiều người đón nhận. 

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Từ khóa:   Thành Nghị Ranh Giới sao hoa ngữ Nam thần Hoa Ngữ Cbiz

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