Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Thành Nghị là nghệ sĩ chăm chỉ hàng đầu làng giải trí khi liên tục vào đoàn làm phim, hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Mới đây, Thành Nghị đã "chuyển hình" thông qua dự án chính kịch mới có tên Ranh Giới . Vốn đã quen mặt trong các dự án phim cổ trang, Thành Nghị dường như đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ đảm nhận vai chính trong một dự án chính kịch hiện đại.

Điều đặc biệt, trong bộ phim Ranh Giới, Thành Nghị chấp nhận hy sinh nhan sắc, không trang điểm , để mặt mộc để đảm bảo sự chân thật của dòng phim chính kịch. Thậm chí không dùng bộ lọc để hỗ trợ cho phần hình ảnh nên tất cả các cảnh phim đều được quay và lên sóng hoàn toàn tự nhiên và chân thực.

Trong Ranh Giới, Thành Nghị vào vai thẩm phán Châu Diệc An. Trong phim, nhờ sự giúp sức của thầy và các đồng nghiệp viện tư pháp, mà anh từ một trợ lý trở thành một thẩm phán cơ sở đạt chuẩn. Được biết, đóng chính với Thành Nghị trong phim chính là nữ diễn viên Thái Văn Tịnh. Trong bộ phim này, cô vào vai Diệp Tâm.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên của Thành Nghị thì cũng có một bộ phận cư dân mạng buông lời chê bai. Thành Nghị không còn không còn visual "thần tiên" như trong các tác phẩm cổ trang thường thấy. Tuy nhiên, khán giả cho rằng nam diễn viên khi anh đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, để mặt mộc trước ống kính đúng với yêu cầu thì không nên bị chỉ trích, soi mói ngoại hình.

Sau khi được phát sóng, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Sau vai diễn này, Thành Nghị sẽ nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với dòng phim chính kịch chiếu đài.

Trước đó, đạo diễn của phim Ranh Giới cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thành Nghị: "Trong 10 năm làm nghề, tôi chưa từng gặp nghệ sĩ tuyến đầu nào chủ động đóng phim không cần trả lương, không đòi hỏi ở khách sạn 5 sao, không cần cung cấp bữa ăn hay phòng riêng biệt. Dưới cái lạnh âm 20 độ, cậu ấy còn sẵn sàng sinh hoạt và chịu khổ cùng đoàn làm phim".

Thành Nghị luôn được fan tin tưởng nhờ cuộc sống sạch, không scandal ồn ào. Hiện nay, các đạo diễn dòng phim chính kịch thường không thích hợp tác với lưu lượng trẻ tuổi vì sợ phiền phức, phải chi tiền khủng để đáp ứng loạt nhu cầu vô lý. Việc Thành Nghị được khen khiến người hâm mộ vô cùng tự hào với thái độ làm việc chuyên nghiệp của nam diễn viên.