Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Đẹp trai lại tài năng và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Thành Nghị đang là cái tên được săn đón nồng nhiệt giữa 'rừng' mỹ nam của màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên nổi lên như một làn gió mới trên màn ảnh xứ Trung thông qua việc ghi dấu ấn với các bộ phim Thanh Vân Chí, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát , Trường An Nặc, Trầm Vụn Hương Phai ,...

Nói đến Thành Nghị, mọi người sẽ nghĩ ngay đến chàng diễn viên tài năng, nhiệt huyết và đặc biệt là tính cách vàng giữa giới giải trí nhiều thị phi như hiện nay. Nhiều người trong nghề cũng dành lời khen "có cánh" cho Thành Nghị là một chàng trai nghị lực, kính nghiệp, làm việc vô cùng chuyên nghiệp và khoa học. Vì vậy, từng bước tiến của Thành Nghị rất vững chắc và thành tích của nam diễn viên khó có thể phá hủy.

Cách đây không lâu, trong buổi trò chuyện ngắn cùng fan của Thành Nghị ở bên ngoài phòng hóa trang, chế tác phim Liên Hoa Lâu - Đặng Tế Bân đã bày tỏ sự hài lòng, khen ngợi tính cách và thái độ làm việc cầu toàn của nam diễn viên Liên Hoa Lâu.

Cụ thể, vị chế tác chia sẻ: "Nhân phẩm Thành Nghị cực kỳ tốt, cực kỳ lương thiện. Cám ơn mọi người đã ủng hộ Thành Nghị, sự ủng hộ suốt hai năm nay của mọi người dành cho cậu ấy rất rất quan trọng, chính vì vậy mà cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Là một minh tinh thế nhưng cậu ấy luôn cố gắng đứng gần cho các bạn có thể nhìn thấy và chào hỏi với các bạn".

Hay khi tham gia dự án phim Ranh Giới, đạo diễn bộ phim tỏ ra khá xúc động, lên tiếng khen ngợi Thành Nghị: "Suốt mười năm trong showbiz, tôi chưa từng gặp nghệ sĩ tuyến đầu nào sẵn sàng chủ động không được trả lương, không được ở khách sạn năm sao, không có bữa ăn đặc biệt, sẵn sàng ở ngoài trời âm 20 độ để quay phim cùng ê-kíp...".

Có thể thấy, với nhân cách đẹp của mình, Thành Nghị luôn chiếm được cảm tình không chỉ người hâm mộ mà còn của các nhà chế tác, sản xuất, đạo diễn có tiếng. Những đồng nghiệp khi hợp tác cùng nam diễn viên cũng không ngần ngại dành nhiều lời khen về nhân phẩm, sự kính nghiệp, lòng chân thành của anh chàng.

Với sự kiểm chứng của những người trong nghề, khán giả có thể hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của Thành Nghị. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng với tinh thần chăm chỉ, làm nghề có tâm và nhân cách cao đẹp, Thành Nghị sẽ ngày càng nhận được thật nhiều sự yêu mến từ khán giả và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.