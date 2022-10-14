Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành?

Sao quốc tế 14/10/2022 23:10

Chi tiết này càng cư dân mạng thêm tin rằng Dương Mịch và công ty Gia Hành "đường ai nấy đi".

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn xứ Trung, dân mạng đang truyền tai nhau tin Dương Mịch rời khỏi Gia Hành. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, khiến không ít người quan tâm và chú ý. Đặc biệt, mới đây, một số netizen càng thêm chắc chắn thông tin này khi Định Luật Tình Yêu 80/20 sắp lên sóng.

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 1

Cụ thể, trong poster Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, netizen đã tinh ý phát hiện ra không hề có tên của Gia Hành. Bởi vốn dĩ, ban đầu Gia Hành chính là nhà sản xuất kiêm tài trợ của phim. Thêm nữa, từ trước đến nay, trong các bộ phim mà Dương Mịch tham gia đóng chính cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy tên công ty quản lý Dương Mịch xuất hiện trên các poster.

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 2
Poster chính thức của phim không hề có tên Gia Hành. 

 

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 3
Trước đó, Gia Hành vẫn quảng bá cho phim trên Weibo chính thức. 

Đây có thể coi là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc nàng tiểu hoa đã chính thức rời công ty sau hơn chục năm gắn bó. Trước thông tin mang tính bước ngoặt này, điều ngạc nhiên hơn nữa chính là thái độ của fan Dương Mịch khi họ tỏ ra "vui như Tết" khi hay tin thần tượng rời khỏi Gia Hành. Bởi không ít lần fan Dương Mịch tỏ ra bất mãn khi công ty đối xử bất công với thần tượng như việc bắt nàng tiểu hoa diễn thể loại phim ngôn tình để dìu dắt lứa nghệ sỹ mới khiến sự nghiệp của cô bị "kìm hãm" suốt thời gian qua. 

Hay từ dự án Kiều Tàng. Gia Hành đã lén nhận phim khi không có sự đồng ý của Dương Mịch. Tuy nhiên đây chỉ là giọt nước tràn ly trong suốt quá trình nữ diễn viên ở công ty. 

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 4
Fan Dương Mịch rất ủng hộ nữ diễn viên rời công ty.

Về vấn đề rời khỏi Gia Hành của Dương Mịch, đến hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin chính xác nào được đưa ra, mọi thứ vẫn chỉ là đồn đoán. Về phần bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu cũng đang gặp phải một số trục trặc dẫn đến việc lùi lịch phát sóng, khán giả sẽ phải chờ thêm trong thời gian ngắn sắp tới. 

Thêm bằng chứng cho thấy Dương Mịch chắc chắn đã rời khỏi Gia Hành? - Ảnh 5
Sát ngày lên sóng, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu thông báo hoãn chiếu.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu xoay quanh nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch thủ vai) một lòng theo đuổi sự nghiệp, không kết hôn, khiến cha mẹ thúc giục. Lúc này, công ty luật có tiếng mà Tần Thi nhắm đến lại yêu cầu người tuyển dụng đã lập gia đình.

Do đó, anh trai của Tần Thi tự ý sửa đổi thông tin của cô thành "đã kết hôn". Đối tượng được ghép đôi với cô là Dương Hoa (Hứa Khải). Cả hai rơi vào tình huống khó xử. Cùng lúc đó, bạn trai cũ của Tần Thi trở lại, tạo nên mối tình tay ba.

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Nguyên nhân hoãn chiếu Định Luật 80/20 của Tình Yêu liên tục được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

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