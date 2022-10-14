Phạm Băng Băng, Ôn Bích Hà và những nàng 'Đát Kỷ' được công chúng yêu thích nhất

Trước khi gặp tai nạn khiến sự nghiệp tụt dốc, Lý Y Hiểu từng là một trong những sao nữ thành công nhất với dòng phim cổ trang. Vào năm 2014, vai diễn Đát Kỷ trong Tân Phong Thần Bảng của cô được mệnh danh là "Đát Kỷ gợi cảm nhất màn ảnh" nhờ trang phục táo bạo và thần thái đỉnh cao.

Trước Lý Y Hiểu, Trương Hinh Dư chính là diễn viên thủ vai Đát Kỷ trong Phong Thần Anh Hùng Bảng (2013). Đát Kỷ của Trương Hinh Dư là một nữ nhân bị ép buộc tiến cung. Nhờ diễn xuất tài tình, lột tả được nội tâm nhân vật mà cô dành được nhiều lời khen từ phía khán giả và các chuyên gia trong ngành.

Ôn Bích Hà

Ngoài vai Phan Kim Liên đã quá xuất sắc, Ôn Bích Hà còn được khán giả ca tụng là "Đát Kỷ quyến rũ nhất" sau khi tham gia vào Đát Kỷ Trụ Vương (Phong Thần Bảng 2001). Nữ diễn viên được đánh giá cao về mặt diễn xuất khi thể hiện hoàn hảo một Đát Kỷ vừa lẳng lơ, vừa độc ác đúng với nguyên tác của bộ phim.

Phạm Băng Băng

Khác với các diễn viên nữ còn lại, Phạm Băng Băng từng hóa thân thành nàng Đát Kỷ đến tận 2 lần. Lần thứ nhất là vào năm 2007 trong Bảng Phong Thần: Phượng Hống Núi Kỳ Sơn với một Đát Kỷ ngây thơ, trong sáng; lần thứ hai là vào 10 năm sau trong Phong Thần Bảng phiên bản điện ảnh. Vốn sở hữu nhan sắc khá "bén", lại thêm biểu cảm phù hợp, Phạm Băng Băng cũng nhận về nhiều phản ứng tích cực qua hai tác phẩm trên.

Phó Nghệ Vỹ

Hơn 30 năm kể từ khi Phong Thần Bảng Trú (1990) được lên sóng, danh hiệu "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" của Phó Nghệ Vỹ vẫn chưa bị soán ngôi. Đát Kỷ của minh tinh họ Phó mang đến cho khán giả ấn tượng khó tả với một sắc đẹp vừa sắc sảo mặn mà vừa độc ác nham hiểm lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ.