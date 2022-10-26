Dàn mỹ nhân Hoa ngữ hot nhất hiện nay lộ nhan sắc thật ở phim trường: "thần tiên tỷ tỷ" giữ vững phong độ, Dương Mịch lộ rõ dấu hiệu tuổi tác

Thời gian gần đây Lưu Diệc Phi dạo này cũng rất chăm chỉ tham gia dự án mới. Trên phim trường Đi Về Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là trông khá tròn trịa, chẳng thon gọn như ảnh của đoàn phim hé lộ. Thật ra, ngoài vấn đề cân nặng thì Lưu Diệc Phi vẫn rất xinh đẹp, từ ngũ quan, làn da cho đến khí chất của cô đều đáng ghen tỵ vô cùng.

Mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh, dàn mỹ nhân Cbiz luôn ghi điểm bởi nhan sắc lung linh, xinh đẹp không tì vết. Nhờ sự phát triển của các phần mềm chỉnh sửa mà những khuyết điểm của các người đẹp dễ dàng được che đi. Thế nên khi bị "bắt trọn" qua ống kính của team qua đường ở hậu trường phim, không ít fan tỏ ra bất ngờ trước nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của thần tượng mình.

Dương Mịch

Dù bị dời lịch phát sóng, nhưng sức hút của Định Luật Tình Yêu 80/20 và Dương Mịch vẫn chẳng hề sụt giảm. Thế nên cộng đồng mạng mới hùa nhau chia sẻ những bức ảnh phim trường chưa từng chỉnh sửa của người đẹp này. Và điều khiến netizen bất ngờ chính là Dương Mịch trong 2 kiểu ảnh này lại có sự khác biệt rất lớn.

Trên ảnh poster của đoàn phim, Dương Mịch tựa như thiếu nữ đôi mươi, đứng cạnh Hứa Khải chẳng có chút sự chênh lệch tuổi tác nào. Tuy nhiên, trong loạt ảnh chụp lén, Dương Mịch lại già dặn hơn hẳn với khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi.

Cúc Tịnh Y

Nhan sắc của “mỹ nhân 4000 năm” luôn là điều khiến fan tranh cãi. Sở hữu gương mặt với đường nét hài hòa, nét nào ra nét đó, Cúc Tịnh Y luôn được xếp vào danh sách những mỹ nhân Cbiz. Trong loạt ảnh hậu trường Tiên kiếm kỳ hiệp 4, hình ảnh chân thật nhất về vóc dáng, gương mặt của Cúc Tịnh Y đã được "team qua đường" công bố. Dù chất lượng hình ảnh khá kém nhưng các đường nét thanh tú trên gương mặt của mỹ nhân họ Cúc vẫn rất rõ rệt. Đặc biệt, góc nghiêng của người đẹp cũng không hề kém cạnh những bức ảnh đã được photoshop là bao.

Tuy nhiên, ở vài bức ảnh hậu trường khác, cư dân mạng kịp thời phát hiện ra khuyết điểm về hình thể của người đẹp này. "Mỹ nhân 4000 năm" có chiều cao khá khiêm tốn, thậm chí còn không hề cao đến 1m59 như thông tin cô đã công bố. Dù đã đi giày cao, người đẹp vẫn lộ vóc dáng nhỏ bé, đặc biệt là chiếc áo lông lớn càng khiến cho thân hình của nữ diễn viên mất cân đối hơn. Trang Sohu nhận định, người đẹp sinh năm 1994 chỉ cao khoảng 1m40 mà thôi.

Triệu Lệ Dĩnh

Sau nhiều năm đóng khung bản thân vào vai diễn thần tượng và cổ trang, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim về đề tài phụ nữ nông thôn hiếm hoi mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia. Xuất hiện trong ngày khai máy phim, nữ diễn viên gây bất ngờ khi với phong cách mộc mạc chuẩn tạo hình thôn nữ.

Cụ thể trong ngày khai máy, Triệu Lệ Dĩnh chọn cho mình một bộ đồ giản dị là chiếc áo sơ mi màu trắng - vàng cùng với chiếc áo croptop bên trong để khoe khéo vòng eo con kiến. Bộ trang phục của cô không được đánh giá cao song với cách trang điểm nhẹ nhàng kết hợp phụ kiện là chiếc kẹp tóc đáng yêu khiến gương mặt nữ chính trông vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Ngô Cẩn Ngôn

Bỏ qua mọi lùm xùm về thái độ làm việc hay nét diễn ngàn năm như một thì Ngô Cẩn Ngôn vẫn được công chúng khen ngợi vì vẻ đẹp lanh lợi, trẻ trung, đặc biệt là gương mặt nhỏ, thon gọn khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng, trong hậu trường phim Thượng thực của Vu Chính, Ngô Cẩn Ngôn đã khiến người hâm mộ sốc nặng vì tạo hình mờ nhạt, kém sắc cũng như lối diễn xuất gượng gạo.

Những tưởng cô nàng chỉ bị “dìm hàng” bởi chị make up, nào ngờ những hình ảnh chân thực trong quá trình ghi hình lại càng làm cho dân tình thất vọng hơn.

Có thể thấy, hình chụp do team qua đường đăng tải luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho nhan sắc thật của các mỹ nhân Cbiz. Nhiều mỹ nhân đã khiến fan "tá hỏa" với nhan sắc bất thường, lúc lên lúc xuống. Nhưng cũng nhiều sao nữ xinh đẹp không làm người hâm mộ thất vọng khi vẫn đẹp bất chấp mọi khung ảnh, mọi loại máy chụp hình.