'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai?

Sao quốc tế 16/10/2022 12:15

Đều là mỹ nhân sinh năm 1994, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y luôn được netizen "đặt lên bàn cân" so sánh cả về nhan sắc và diễn xuất.

Ở thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang là 2 tiểu Hoa rất nổi bật của Cbiz. Không chỉ bằng tuổi, 2 nàng mỹ nhân này còn sở hữu ngoại hình đẹp và nhiều vai diễn khiến khán giả ấn tượng. Vừa qua, một trang Weibo xứ Trung lại tiếp tục "so kè" nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y với những bức ảnh chụp vội, chưa qua chỉnh sửa do blogger Trương Tiểu Hàn chụp. 

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 1

Ở ảnh của Cúc Tịnh Y, dù với góc máy khá xa và mờ nhưng nhan sắc của nàng tiểu hoa thực sự phải khiến người hâm mộ cảm thán. Từ xa, gương mặt của "mỹ nhân 4000 năm" vẫn toát lên được vẻ thanh tú, khí chất sáng bừng, xinh đẹp như búp bê. 

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 2

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 3

Còn phần Bạch Lộc, ở góc máy bắt cận, nhan sắc Bạch Lộc vẫn rất nét nào ra nét đó, nhưng tổng thể lai được netizen cho rằng khá mờ nhạt, không nổi bật. Khi đặt ảnh của hai nàng mỹ nhân gần nhau, quả thật, Cúc Tịnh Y đã nhẹ nhàng "lấn lướt" Bạch Lộc về khoản nhan sắc. 

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 4

Thực tế đây cũng không phải lần đầu tiên 2 người đẹp sinh năm 1994 được đặt lên bàn cân so sánh. Bạch Lộc - Cúc Tịnh Y có thể nói là cặp "kỳ phùng địch thủ" tiếp theo sau Nhiệt Ba - Dương Tử. Tuy nhiên, cả Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đều là những diễn viên không chuyên. Một nàng là hot girl mạng, một nàng là idol chuyển sang đóng phim. Tuy vậy, cả hai đều có bước đường thăng tiến khá tốt, cũng rất nỗ lực trong công việc diễn xuất. 

Về phần nhan sắc, hầu hết mỗi khi "đụng độ" nhau, Cúc Tịnh Y đều vươn lên vượt mặt Bạch Lộc thấy rõ.  Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, thanh tú. Nhờ phong cách trang điểm nàng “mỹ nữ 4000 năm” nổi bật được các đường nét trên gương mặt.

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 5

So với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc có vẻ đẹp trưởng thành, chín chắn hơn. Trước đây, nữ diễn viên từng được nhận xét có ngoại hình kém nổi bật so với các nghệ sĩ đồng trang lứa. Tuy nhiên, càng về những năm gần đây, Bạch Lộc ngày càng nhuận sắc. Những lần xuất hiện của nữ diễn viên luôn khiến netizen trầm trồ, thương nhớ. 

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 6

So về khoản nhan sắc, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen hơn hẳn. Thế nhưng, nói về diễn xuất thì Bạch Lộc hoàn toàn "ăn đứt" Cúc Tịnh Y.

Diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn gặp phải khá nhiều tranh cãi. Đôi lúc cô nàng diễn xuất khá ổn nhưng cũng có nhiều phim chỉ biết trợn mắt mà đọc thoại. Không những thế, tạo hình và vai diễn của Cúc Tịnh Y trong các bộ phim gần đây cũng được cho là khá nhàm chán vì “tựa tựa” nhau. Đa số ý kiến đều cho rằng tài nguyên phim ảnh của Bạch Lộc lại tốt hơn. Các dự án phim do cô nàng đóng chính cũng thành công hơn hẳn so với Cúc Tịnh Y.

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 7

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai? - Ảnh 8

Hiện tại Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y cùng có tác phẩm đang chờ ngày nhà sản xuất chốt lịch. Thế nên, không ít người đang mong mỏi cả Trường Nguyệt Tẫn Minh và Hoa Nhung sẽ có thể lên sóng cùng thời điểm, để xem thực tích của ai nổi bật hơn.

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Nhờ vai diễn "trời cho" này, Bạch Lộc nhanh chóng vụt sáng, sự nghiệp "lên như diều gặp gió".

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Cúc Tịnh Y Trường Nguyệt Tẫn Minh Hoa Nhung phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Bạch Lộc 'đốn tim' với loạt ảnh trong trẻo, nhan sắc 'thanh xuân' thế này antifan cũng chẳng dám chê

Bạch Lộc 'đốn tim' với loạt ảnh trong trẻo, nhan sắc 'thanh xuân' thế này antifan cũng chẳng dám chê

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn'

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn'

La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương',

La Vân Hi và Bạch Lộc 'phát đường' cực ngọt kỷ niệm 2 năm lên sóng 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương',

Tương tác 'quá đỉnh' trong phim, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư 'khổ sở' vì đóng phim với ai cũng dính tin đồn hẹn hò bạn diễn

Tương tác 'quá đỉnh' trong phim, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư 'khổ sở' vì đóng phim với ai cũng dính tin đồn hẹn hò bạn diễn

Tiểu hoa 95 đụng tạo hình cổ trang: đẹp như Cúc Tịnh Y vẫn bị nhân vật này 'lấn lướt', vị trí của Triệu Lộ Tư nhiều tranh cãi

Tiểu hoa 95 đụng tạo hình cổ trang: đẹp như Cúc Tịnh Y vẫn bị nhân vật này 'lấn lướt', vị trí của Triệu Lộ Tư nhiều tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 47 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 44 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI