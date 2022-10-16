'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai?

Ở thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang là 2 tiểu Hoa rất nổi bật của Cbiz. Không chỉ bằng tuổi, 2 nàng mỹ nhân này còn sở hữu ngoại hình đẹp và nhiều vai diễn khiến khán giả ấn tượng. Vừa qua, một trang Weibo xứ Trung lại tiếp tục "so kè" nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y với những bức ảnh chụp vội, chưa qua chỉnh sửa do blogger Trương Tiểu Hàn chụp.

Ở ảnh của Cúc Tịnh Y, dù với góc máy khá xa và mờ nhưng nhan sắc của nàng tiểu hoa thực sự phải khiến người hâm mộ cảm thán. Từ xa, gương mặt của "mỹ nhân 4000 năm" vẫn toát lên được vẻ thanh tú, khí chất sáng bừng, xinh đẹp như búp bê.

Còn phần Bạch Lộc, ở góc máy bắt cận, nhan sắc Bạch Lộc vẫn rất nét nào ra nét đó, nhưng tổng thể lai được netizen cho rằng khá mờ nhạt, không nổi bật. Khi đặt ảnh của hai nàng mỹ nhân gần nhau, quả thật, Cúc Tịnh Y đã nhẹ nhàng "lấn lướt" Bạch Lộc về khoản nhan sắc.

Thực tế đây cũng không phải lần đầu tiên 2 người đẹp sinh năm 1994 được đặt lên bàn cân so sánh. Bạch Lộc - Cúc Tịnh Y có thể nói là cặp "kỳ phùng địch thủ" tiếp theo sau Nhiệt Ba - Dương Tử. Tuy nhiên, cả Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đều là những diễn viên không chuyên. Một nàng là hot girl mạng, một nàng là idol chuyển sang đóng phim. Tuy vậy, cả hai đều có bước đường thăng tiến khá tốt, cũng rất nỗ lực trong công việc diễn xuất.

Về phần nhan sắc, hầu hết mỗi khi "đụng độ" nhau, Cúc Tịnh Y đều vươn lên vượt mặt Bạch Lộc thấy rõ. Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, thanh tú. Nhờ phong cách trang điểm nàng “mỹ nữ 4000 năm” nổi bật được các đường nét trên gương mặt.

So với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc có vẻ đẹp trưởng thành, chín chắn hơn. Trước đây, nữ diễn viên từng được nhận xét có ngoại hình kém nổi bật so với các nghệ sĩ đồng trang lứa. Tuy nhiên, càng về những năm gần đây, Bạch Lộc ngày càng nhuận sắc. Những lần xuất hiện của nữ diễn viên luôn khiến netizen trầm trồ, thương nhớ.

So về khoản nhan sắc, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen hơn hẳn. Thế nhưng, nói về diễn xuất thì Bạch Lộc hoàn toàn "ăn đứt" Cúc Tịnh Y.

Diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn gặp phải khá nhiều tranh cãi. Đôi lúc cô nàng diễn xuất khá ổn nhưng cũng có nhiều phim chỉ biết trợn mắt mà đọc thoại. Không những thế, tạo hình và vai diễn của Cúc Tịnh Y trong các bộ phim gần đây cũng được cho là khá nhàm chán vì “tựa tựa” nhau. Đa số ý kiến đều cho rằng tài nguyên phim ảnh của Bạch Lộc lại tốt hơn. Các dự án phim do cô nàng đóng chính cũng thành công hơn hẳn so với Cúc Tịnh Y.

Hiện tại Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y cùng có tác phẩm đang chờ ngày nhà sản xuất chốt lịch. Thế nên, không ít người đang mong mỏi cả Trường Nguyệt Tẫn Minh và Hoa Nhung sẽ có thể lên sóng cùng thời điểm, để xem thực tích của ai nổi bật hơn.