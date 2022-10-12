Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Sao quốc tế 12/10/2022 20:45

Nhờ vai diễn "trời cho" này, Bạch Lộc nhanh chóng vụt sáng, sự nghiệp "lên như diều gặp gió".

Trước khi vào sự nghiệp diễn xuất, Bạch Lộc vốn xuất thân là một hot girl mạng, sau đó cô được biên kịch Vu Chính để mắt tới và chuyển hướng diễn viên vào năm 2016.

Vì không được đào tạo bài bản về kỹ năng diễn xuất và mang danh hot girl mạng nên Bạch Lộc vốn không được khán giả coi trọng. Vu Chính hết lòng lăng xê Bạch Lộc, ông để "gà cưng" đóng nhiều vai trong các tác phẩm nổi tiếng của mình như Phượng Tù Hoàng (2017), Chiêu Diêu (2018), Học Viện Quân Sự (2019),...Từ đó, tên tuổi cô dần được khán giả nhớ đến nhiều hơn. Nhưng để nói, tác phẩm đã đưa Bạch Lộc đến đỉnh cao phải là Châu Sinh Như Cố. Bộ phim đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên họ Bạch càng ngày càng trở nên nổi tiếng, được xem là một trong những "tiểu hoa đán" mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế' - Ảnh 1

Thế nhưng, ít ai biết rằng, vai diễn Thập Nhất/ Thời Nghi ban đầu thực chất không dành cho Bạch Lộc mà được nhắm đến "nữ diễn viên không tuổi" Đàm Tùng Vận

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế' - Ảnh 2

Sở dĩ Đàm Tùng Vận được chọn làm nữ chính ban đầu bởi cô đã từng hợp tác với Nhậm Gia Luân trong tác phẩm trước đó là Cẩm Y Chi Hạ. Trong lần đóng cặp này, Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân kết hợp vô cùng ăn ý, dẫn đến "phản ứng hóa học" bùng nổ, đưa Cẩm Y Chi Hạ trở thành siêu phẩm cuối năm 2019. Chính vì thế mà đạo diễn Châu Sinh Như Cố rất muốn ngôi sao họ Đàm gật đầu diễn chính. Nhưng đáng tiếc do không khớp được lịch trình, Đàm Tùng Vận không thể tham gia, nên đạo diễn Châu Sinh Như Cố đành chấp nhận bỏ lỡ cuộc tái ngộ giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. 

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế' - Ảnh 3

Cũng nhờ mối duyên "trời định" này mà khán giả mới biết tới một Bạch Lộc với khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính, sở hữu lối diễn xuất vô cùng ấn tượng. Dù so với đàn chị, Bạch Lộc lép vế về kinh nghiệm hơn đôi chút, song, cô cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, diễn tròn vai, chạm tới cảm xúc khán giả, và khắc họa được một Thời Nghi đầy linh động. Đến nỗi, nhiều người còn cho rằng, Bạch Lộc và Thời Nghi sinh ra để dành cho nhau. 

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế' - Ảnh 4

Hiện Bạch Lộc vẫn đang tất bật với các dự án phim ảnh. Mới đây, cô vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim Cảnh sát vinh dự đóng cùng Trương Nhược Quân. Cùng với đó, người đẹp còn sở hữu hàng loạt tác phẩm chưa được trình làng: Trường nguyệt tẫn minh, Ninh an như mộng…

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