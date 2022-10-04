Nhậm Gia Luân 2 lần chỉ 'thẳng mặt' paparazzi quay lén ở phim trường, khí chất 'bắt gian' khiến fan đứng ngồi không yên

Trong một lần tại phim trường Châu Sinh Như Cố , Nhậm Gia Luân khi đang chuẩn bị một cảnh quay với Bạch Lộc, vừa quay đầu sang, anh đã tinh mắt phát hiện dù rằng người cầm máy giữ khoảng cách khá xa, quay từ hướng trên cao. Với thái độ nghiêm nghị, Nhậm Gia Luân lập tức chỉ mặt tỏ thái độ không đồng tình.

Ở một lần khác, tại phim trường Thỉnh Quân, Nhậm Gia Luân xuất hiện nổi bật trong trang phục sơ mi trắng, quần âu. Anh đang đứng cùng bạn diễn Lý Thấm thì phát hiện có người quay lén từ phía xa. Trong clip khuôn mặt anh lộ rõ thái độ khó chịu, gương mặt lạnh băng nhìn thẳng vào ống kính. Không như những lần xuất hiện vui vẻ thường thấy, lần này thái độ của Nhậm Gia Luân khiến ai nấy đều run sợ.

Ánh mắt nghiêm nghị cùng động thái chỉ "thẳng mặt" paparazzi của nam diễn viên lại khiến cư dân mạng vô cùng ủng hộ. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn cho rằng thái độ cứng rắn của Nhậm Gia Luân vô cùng gợi cảm khiến không ít trái tim "liêu xiêu".

Gương mặt Nhậm Gia Luân thay đổi hoàn toàn khi phát hiện người quay lén.

Ngay cả khi đang tập dượt kịch bản thì anh chàng vẫn không quên quan sát xung quanh và nhìn thấy một paparazzi đang có hành động quay lén. Mặc dù góc quay ở trên cao khó phát hiện nhưng cũng không thể vượt khỏi tầm mắt của nam tài tử.

Nhậm Gia Luân có hành động nghiêm nghị nhìn trực diện và chỉ thẳng đối phương.

Hành động mạnh mẽ, dứt khoát và thái độ nghiêm nghị của Nhậm Gia Luân khiến bạn diễn Lý Thấm phải ngẩn người, quay lại nhìn. Cư dân mạng để lại bình luận:

- "Ánh mắt thét ra lửa".

- "Bên đó trong lúc đang quay phim không cho người khác quay hay chụp, gắt hơn bên mình lắm nên đừng có trách anh tội nghiệp".

- "May là anh làm diễn viên chứ không phải giáo viên".

Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong phim Thỉnh Quân.

Trước thái độ "căng đét" từ Nhậm Gia Luân netizen bày tỏ sự khen ngợi bởi sự thông minh và nhạy bén của anh, cho thấy nam tài tử rất tôn trọng nguyên tắc, bảo vệ bộ phim khi vẫn còn đang trong giai đoạn bấm máy. Chưa kể, theo nhiều người hâm mộ, đây đã là cách giải quyết rất nhẹ nhàng của anh bởi nếu như Nhậm Gia Luân báo với đoàn phim về sự việc, tình huống có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều cho đối phương.

Trong Châu Sinh Như Cố, Nhậm Gia Luân vào vai Châu Sinh Thần. Vị tướng quân này có chuyện tình buồn cùng Thời Nghi (Bạch Lộc). Tuy yêu nhau nhưng họ lại không thể đến bên nhau. Kết phim, khán giả cũng khóc hết nước mắt vì câu chuyện quá bi đát.

Còn với Thỉnh Quân lại có chủ đề mới lạ khi kết hợp giữa bối cảnh cổ đại và dân quốc, kể về một nữ trại chủ (do Lý Thấm thủ vai) tình cờ lại cướp hôn một chiến thần ngàn năm (do Nhậm Gia Luân thủ vai). Sau này cô mới phát hiện ra “oan gia ngõ hẹp” ở kiếp này lại chính là người yêu trong số mệnh của mình.