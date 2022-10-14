Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim thuộc thể loại võ hiệp, tình cảm do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai diễn nữ hiệp giang hồ, cao thủ võ công Bạch Phong Tịch. Xuất hiện trong dự án cổ trang hợp tác cùng Dương Dương, tạo hình của Triệu Lộ Tư được nhận nhiều lời khen. Với bộ trang phục màu xanh cùng kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao càng tôn lên khuôn mặt tròn nhưng cũng ngọt ngào đáng yêu, khá hợp với tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, tạo hình này của Triệu Lộ Tư lại không được lòng một số khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng hợp với kiểu tạo hình nhẹ nhàng, đáng yêu như lúc đóng Trường Ca Hành và Tinh Hán Xán Lạn hơn.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 do Cúc Tịnh Y , Trần Triết Viễn thủ vai chính. Bộ phim xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) mất cha mẹ từ thuở nhỏ, sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Tới một ngày Vân Thiên Hà vô tình gặp được thiếu nữ đáng yêu Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Hai người ko đánh ko quen biết, sau đó quyết định cùng nhau xuống núi tìm hiểu thân thế của Vân Thiên Hà.

Loạt tạo hình của Cúc Tịnh Y trong lúc đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong đó, phải kể đến bộ trang phục xanh cùng kiểu tóc búi cao khi gia nhập phái Quỳnh Hoa của cô nàng được khán giả khen ngợi nhiều nhất. Netizen nhận xét nữ diễn viên sở hữu khí chất tiên hiệp thoát tục. Với tông màu vượt trội, tươi mới, trang phục giúp Cúc Tịnh Y khoe khéo chiếc cổ cao thanh tú, nhan sắc trong trẻo.

Ngu Thư Hân – Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Tạo hình của Ngu Thư Hân trong dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 được xem là lạ nhất so với các nàng mỹ nhân được nhắc đến. Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên diện y phục màu xanh dương kèm với áo giáp màu bạc. Tạo hình này của Ngu Thư Hân nhận về nhiều phản hồi tích cực, công chúng nhận xét nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và khá hợp trong dung mạo này. Không những vậy, nhiều người cũng dành lời khen cho tổ y phục vì xiêm y của nữ minh tinh bám khá sát so với nguyên tác.

Châu Dã – Hộ Tâm

Châu Dã là diễn viên trẻ được đánh giá cao nhờ ngoại hình xinh đẹp, sang trọng. Trong dự án Hộ Tâm, Châu Dã được khán giả hết lời khen ngợi với tạo hình trang phục xanh, tóc buộc cao. Có thể nói, Châu Dã đã rất may mắn khi tổ tạo hình đã có tâm chọn cho kiểu trang điểm rất hợp với gương mặt của nữ diễn viên. Hiện Hộ Tâm đang được khán giả cực kỳ mong đợi lên sóng trong thời gian tới.