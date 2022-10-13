Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó

Sao quốc tế 13/10/2022 14:33

Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ khi bị chê diễn một màu, đồng thời nữ diễn viên cũng nhắc đến việc bị gắn mác "tiểu Triệu Lệ Dĩnh".

Triệu Lộ Tư từng được biết đến với tên gọi "thánh nữ xuyên không" với loạt bộ phim như Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Xuân Hoa Thu Nguyệt, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn,... Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc, người hâm mộ còn ưu ái gọi cô là tiểu Hoa đán tương lai của Cbiz.

Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao 9x đang được săn đón hiên nay.

Có thể nói, trong gia tài những bộ phim mà mỹ nhân 1998 từng tham gia, hết nửa đã là phim xuyên không. Những tác phẩm còn lại cũng không đa dạng về vai diễn, nhìn chung đó đều là hình tượng ngây thơ, trong sáng có chút ngốc nghếch thường thấy trong những bộ phim ngôn tình quen thuộc xứ Trung.

Từ đó mà Triệu Lộ Tư liên tục bị netizen tỏ thái độ chê, mỉa mai diễn xuất một màu, ngại làm mới bản thân trong việc chọn kịch bản. Trước nhiều sự chỉ trích này, ngôi sao trẻ cho biết cô không vội "biến hóa" ở giai đoạn này, mà chỉ muốn chọn một vai diễn phù hợp với năng lực. Tuy nhiên, trong tương lai cô sẽ thử thách bản thân trong các tuyến nhân vật đòi hỏi diễn xuất nhiều hơn. 

Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư cho biết hiện tại không muốn đặt ra bất cứ mục tiêu nào cho bản thân, mà chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái, thư thái, thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó. 

Bên cạnh đó, khi được hỏi liệu có lo lắng ngoại hình của mình không phù hợp với thị hiếu khán giả hay không, Triệu Lộ Tư nói: "Nếu bạn không thực sự hài lòng với ngoại hình của bản thân thì hãy cố gắng thay đổi. Tôi cũng đang từ từ trở thành hình mẫu mà mình muốn, giảm cân và chú ý đến cách cư xử hơn". 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, một blogger cũng dành khá nhiều lời khen cho nàng tiểu hoa. Cho rằng, cô nàng có khuôn mặt tròn trịa, na ná đường nét giống Triệu Lệ Dĩnh. Hơn nữa, Triệu Lộ Tư cũng đang là một trong số ít những tiểu hoa có nhiệt độ cao trong 2 năm trở lại đây. Blogger cho rằng với ngoại hình và thần thái ngày càng thăng hạng, Triệu Lộ Tư sẽ dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp với lượng fan "khủng" chẳng kém gì Triệu Lệ Dĩnh. 

Trước thông tin này, Triệu Lộ Tư cho biết chính từ những so sánh đó sẽ giúp cô tiếp thu và hoàn thiện bản thân chứ không suy nghĩ tiêu cực. Đồng thời cũng sẽ giúp cho bản thân nàng tiểu hoa có thêm sức mạnh để làm tốt hơn nữa trong mỗi vai diễn. 

Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó - Ảnh 3
Vẻ ngoài ngọt ngào cũng là lý do Triệu Lộ Tư thường chọn những vai diễn có nét đáng yêu, dễ thương. 

Có thể nói, từ đầu năm đến nay được coi là khoảng thời gian khá thành công với Triệu Lộ Tư khi liên tiếp những bộ phim lên sóng đều có được thành tích khả quan như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn và mới đây nhất là dự án chính kịch Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Trong số đó, Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) được xem như bước chuyển hình vượt trội của Triệu Lộ Tư, bởi sau 5 năm, từ một diễn viên phim chiếu mạng, nàng tiểu hoa đã có phim chiếu đài đầu tiên. Giữa 2 tác phẩm còn lại là Thả Thí Thiên HạTinh Hán Xán Lạn, thì vai Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn đã giúp Triệu Lộ Tư thành công vang dội. Diễn xuất của cô nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn so với trước. 

Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó - Ảnh 4

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang trong thời gian ghi hình cho bộ phim hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu. Hình tượng Tang Trĩ trong bộ phim này vẫn mang nét ngọt ngào, nhẹ nhàng giống như các tác phẩm trước ngôi sao 9x nhận. Dẫu vậy, nhiều người đang rất háo hức, ngóng chờ ngày phim ra mắt. 

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