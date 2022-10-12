Top tiểu hoa 'có sắc có tài' được kỳ vọng 'nối gót' dàn mỹ nhân 8x: Triệu Lộ Tư cẩn thận dễ bị vượt mặt như chơi

Dù là một cái tên khá mới trong làng giải trí nhưng Châu Dã được cả khán giả lẫn chuyên môn đánh giá cao. Mỹ nữ sinh năm 1998 gây ấn tượng mạnh trong Em Của Thời Niên Thiếu đóng cùng “Tam kim Ảnh hậu” Châu Đông Vũ. Nhờ đó, Châu Dã được xem như một phát hiện thú vị, có tiềm năng của một ngôi sao tương lại trên màn ảnh rộng.

Ở thời điểm hiện tại, lứa 95 của Cbiz được kỳ vọng rất lớn, họ đều là những mỹ nhân có cả sắc lẫn tài, thậm chí được hậu thuẫn vững chắc. Với nhiều thành tích nổi bật, dàn tiểu hoa 95 được xem là những người “kế nhiệm” vị trí của dàn tiểu hoa sau 85 gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi...

Năm 2021, cái tên Châu Dã được biết đến rộng rãi hơn nhờ vào bộ phim cổ trang Sơn Hà Lệnh. Ở độ tuổi của Châu Dã, kỹ năng diễn xuất của cô vẫn chưa được đánh giá là quá tốt nhưng với những gì cô đã thể hiện được thì người hâm mộ tin rằng, chỉ cần Châu Dã chọn được vai diễn phù hợp với ngoại hình lạnh lùng, quyến rũ của mình, nhất định sẽ bạo.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng xuất thân là một ngôi sao nhí, kinh nghiệm diễn xuất dày dặn nhưng hầu hết các tác phẩm của cô đều không được nhiều người biết đến, các bộ phim cổ trang trước đó là Cửu Châu - Thiên Không Thành và Phượng Tù Hoàng đều thất bại ê chề.

Diễn xuất vốn được đánh giá là ổn nhưng dường như chỉ dậm chân tại chỗ, không có bức phá. Bên cạnh đó, khả năng chọn kịch bản cũng như “chemistry” với bạn diễn chính là thứ sao trẻ vẫn còn thiếu. Nhắc tới Quan Hiểu Đồng, có lẽ chỉ có chuyện tình với Lộc Hàm luôn là chủ đề giúp cô nàng giữ “nhiệt” trong giới.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư được công nhận là người đứng đầu lứa mỹ nhân sinh sau 95 khi có nhiều tác phẩm hot, lượt xem cao trên các nền tảng. Mùa hè vừa qua, cô nàng gây "bão" với Tinh Hán Xán Lạn, cùng Ngô Lỗi trở thành cặp đôi được yêu thích nhất. Sở hữu ngoại hình xinh xắn đáng yêu lại có tài nguyên phim ảnh "đồ sộ" nên cô nàng được đánh giá là rất có tiềm năng phát triển.

Trong bộ phim chính kịch Ngõ Nhỏ mới phát sóng, Triệu Lộ Tư bị chê vì diễn lố, biểu cảm khoa trương không phù hợp. Tuy còn bị dân mạng chê bai, song Triệu Lộ Tư lại là mỹ nhân sở hữu lượng tác phẩm nổi bật nhất. Nhìn chung, độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư là khá ổn và giờ cô cần trau dồi thêm diễn xuất nữa là xứng đáng với một vị trí chủ lực của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai rồi.

Ngu Thư Hân

Năm 2020, cô chiếm được cảm tình của người hâm mộ phim truyền hình với vai nữ phụ trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Sau đó, Ngu Thư Hân trở lại với Khúc biến tấu ánh trăng và kỹ năng diễn xuất ở cả hai bộ phim đều được đánh giá ổn. Tuy không quá xuất sắc nhưng diễn xuất dễ chịu, tự nhiên, tạo hình nhân vật cuốn hút.

Kể từ khi ra mắt đến nay, Ngu Thư Hân vẫn duy trì lịch trình đóng phim ổn định. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng được chiếu vào 2021 cũng được đánh giá khá tốt, Thương Lan Quyết lên sóng vào tháng 8/2022 nhiệt độ cũng rất cao. Có thể nói, sự nghiệp của Ngu Thư Hân đang vô cùng ổn định và thăng tiến.

Tống Tổ Nhi

Trong các mỹ nhân được nhắc đến ở đây, Tống Tổ Nhi cũng khá xứng đáng là tương lai của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Tống Tổ Nhi còn được đánh giá rất cao trong khoản diễn xuất. Xuất thân là sao nhí, nàng tiểu hoa đã có trong tay nhiều vai diễn nổi bật.

Nhờ vai diễn thành công trong Con Cái Nhà Họ Kiều, Tống Tổ Nhi được thừa nhận năng lực diễn xuất. Ở hiện tại, chỉ cần một bộ phim hot, ngôi sao sinh năm 1998 có nhiều cơ hội vươn lên.

Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán triển vọng nhất của thế hệ sinh sau năm 1995. Năm 2020, cô tham gia bộ phim truyền hình hoài niệm tuổi trẻ Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển, được đánh giá cao với 8 điểm trên Douban. Kỹ năng diễn xuất tinh tế và cảm động của Trương Tịnh Nghi đã ăn sâu vào lòng người.

Diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1999 trong phim điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau cũng được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi. Trương Tịnh Nghi có nét đẹp thuần khiết pha nét trầm buồn khiến nữ diễn viên được các đạo diên ưa thích. Có người nói Trương Tịnh Nghi và Châu Dã trông giống nhau, nhưng khí chất của Trương Tịnh Nghi ngọt ngào hơn.

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên đang là tiểu hoa "hót hòn họt" nhất mảng cổ trang những năm gần đây. Diễn xuất hay, nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp của nữ diễn viên đã trở thành điểm sáng của những bộ phim có sự góp mặt của cô nàng, mang về vô số fan hâm mộ.

Rất nhiều người cảm thấy Vương Sở Nhiên giống Lưu Diệc Phi, xinh đẹp, thoát tục, và đầy khí chất thần tiên trong phim cổ trang. Ngoài ra, vị tiểu hoa 9x này cũng đang là nghệ sĩ được công ty hết lòng nâng đỡ, mình tin với nhan sắc và diễn xuất này, tương lai của cô càng đi sẽ càng tiến xa hơn nữa.

Chương Nhược Nam

Vì góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Hôn Lễ Của Em, Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em..., nổi tiếng với những cảnh khóc xúc động, lấy nước mắt người xem mà Chương Nhược Nam được đánh giá là tiểu hoa đán 9X có tài năng diễn xuất, giàu tiềm năng nhất lứa tiểu hoa sau 95.

Bên cạnh đó, với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tỏa nắng, Chương Nhược Nam còn được khen ngợi là một nữ diễn viên có ngoại hình khác biệt giữa một rừng mỹ nhân sở hữu "nét đẹp hot-girl mạng". Khí chất cũng rất tốt.