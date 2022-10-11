Fan phấn khích trước màn kết đôi giữa 'tình mới' Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch trong phim mới của Dương Quan Chính Ngọ

Trần Triết Viễn là một trong những diễn viên thế hệ trẻ của giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, anh tham gia vào hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Tuyệt Đại Song Kiều, Phượng Lệ Cửu Thiên, Bí Mật Nơi Góc Tối… Đặc biệt, sau lên sóng của Bí Mật Nơi Góc Tối, tên tuổi của Trần Triết Viễn "lên như diều gặp gió" được nhiều khán giả nhớ đến. Đồng thời, dự án này cũng giúp anh nhận được nhiều tài nguyên phim hơn.

Mới đây, mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin cho biết Trần Triết Viễn sẽ có dịp hợp tác đóng chính cùng Triệu Kim Mạch trong drama mới do Dương Quang Chính Ngọ đầu tư sản xuất mang tên Anh Đào Hổ Phách . Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ phía khán giả, bởi ngoài visual "xịn" thì về khả năng diễn xuất, cả Trần Triết Viễn và Triệu Kim Mạch đều được đánh giá khá ổn.

Được biết, Anh Đào Hổ Phách có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ - bộ truyện thuộc thể loại hiện đại kết hợp với câu chuyện thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã của nam nữ chính là Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây. Họ cùng những người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trải qua bao thăng trầm buồn vui đau khổ, họ đi qua hết thanh xuân với nhiệt huyết và lòng dũng cảm mạnh mẽ, dám yêu dám sống trọn vẹn bằng cả trái tim, từ đó viết nên câu chuyện thanh xuân tuyệt đẹp.

Đây là bộ truyện viết về tình cảm gia đình và tình bạn tựa như series Lời Hồi Đáp của Hàn. Theo đó nếu nhận lời đóng chính, Trần Triết Viễn sẽ đảm nhận vai Tưởng Kiều Tây, trong khi Triệu Kim Mạch đóng nhân vật Lâm Kỳ Nhạc.

Về phía Triệu Kim Mạch, từ lâu đã chứng minh được năng lực diễn xuất trong nhiều tác phẩm. Các bộ phim Khai Đoan, Lưu Lạc Địa Cầu... đều nhận được sự đánh giá cao. Vì thế, nữ diễn viên sinh năm 2002 được khán giả ưu ái rất nhiều. Cô nàng đầu năm nay đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong siêu phẩm Khai Đoan đóng cùng Bạch Kính Đình.

Về phía đội ngũ sản xuất, Dương Quang Chính Ngọ được biết đến là ekip vô cùng nổi tiếng từng làm nên thành công của các bộ phim đình đám như Lang Nha Bảng, Minh Lan Truyện… Trước đó từng có tin đồn rằng dự án Anh Đào Hổ Phách từng tiếp xúc với Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nhưng cả hai bận lịch trình nên hiện tại đang mời Trần Triết Viễn và Triệu Kim Mạch.

Mặc dù thông tin trên hiện vẫn chưa được đoàn làm phim, nhà sản xuất và các diễn viên xác nhận song cư dân mạng cũng không kìm được háo hức, mong chờ sự kết hợp của Trần Triết Viễn và Triệu Kim Mạch.