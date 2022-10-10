Trần Triết Viễn bất ngờ bị tố 'bắt cá hai tay', nguyên nhân thực sự khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa'

Sao quốc tế 10/10/2022 11:32

Trần Triết Viễn bị gọi là "tra nam" vì mới hôm trước làm bạn gái khóc, hôm sau đã cõng "tình mới" bên bờ biển.

Trần Triết Viễn sinh năm 1996, là ngôi sao trẻ đang lên của làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Thục Sơn Chiến Kỷ 2, Tân Tuyệt Đại Song Kiêu... Tuy nhiên đến khi bộ phim Bí Mật Nơi Góc Tối được lên sóng thì nam diễn viên mới được nhiều khán giả biết đến hơn. Chính nhờ thành công của Bí Mật Nơi Góc Tối đã giúp Trần Triết Viễn được xem như mỹ nam thanh xuân mới của màn ảnh Hoa ngữ, ngày càng giúp anh nhận được nhiều tài nguyên phim, có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao tài năng.

Trần Triết Viễn bất ngờ bị tố 'bắt cá hai tay', nguyên nhân thực sự khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa' - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Trần Triết Viễn bị tố là tra nam, "bắt cá hai tay". Sự việc đã làm người hâm mộ một phen nháo nhào trên mạng xã hội. 

Thế nhưng, thực chất đây chỉ là khoảnh khắc cư dân mạng "troll" nam diễn viên. Cụ thể, đêm hôm trước vừa ôm hôn Thẩm Nguyệt, ngày hôm sau Trần Triết Viễn đã bị bắt gặp cõng và bế Triệu Lộ Tư ở ngoài bãi biển. Tình huống "dở khóc dở cười" này đã khiến khán giả không khỏi thích thú.

Trần Triết Viễn bất ngờ bị tố 'bắt cá hai tay', nguyên nhân thực sự khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa' - Ảnh 2

Trần Triết Viễn bất ngờ bị tố 'bắt cá hai tay', nguyên nhân thực sự khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa' - Ảnh 3

Cộng đồng mạng thậm chí còn trêu đùa Trần Triết Viễn là tra nam vì đêm hôm trước vừa tan biến khiến người yêu khóc nức nở, hôm sau hết bế lại cõng ''bạn gái mới'' bên bờ biển. 

Được biết, phân đoạn Trần Triết Viễn hôn và tan biến trước mặt Thẩm Nguyệt là một cảnh thuộc bộ phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi. Trong phim, Trần Triết Viễn đóng vai chàng trai Tiêu Vô Địch  là một nhân vật phản diện cực kỳ đáng ghét trong cuốn tiểu thuyết do chính nữ chính ( Nam Tinh - do Thẩm Nguyệt đóng) viết. Tiêu Vô Địch dọn đến sống ngay sát nhà và thường xuyên đe dọa, uy hiếp tống tiền Nam Tinh. 

Hai người họ bắt đầu cuộc sống hàng xóm "chó mèo", xung khắc, mộng tưởng tình yêu ngọt ngào của Nam Tinh cũng dần tan vỡ. Tuy nhiên, sống cùng Nam Tinh một thời gian, Tiêu Vô Địch bị tính cách ấm áp của cô làm cho dao động, bản thân không biết đã yêu Nam Tinh từ lúc nào. Hai người trong quá trình hẹn hò phát hiện được bí mật thân thế thực sự của Tiêu Vô Địch có liên quan tới quá khứ đau thương mà Nam Tinh từng trải qua. Hóa ra duyên phận của họ được định sẵn từ rất nhiều năm về trước.

Trần Triết Viễn bất ngờ bị tố 'bắt cá hai tay', nguyên nhân thực sự khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa' - Ảnh 4

Còn về bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khi thực hiện ghi hình tại bãi biển hiện vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội. Với những phản ứng tích cực gần đây của cư dân mạng, Vụng Trộm Không Thể Giấu được mong chờ sẽ là bộ phim bùng nổ sau khi được công chiếu. 

 Trần Triết Viễn bất ngờ bị tố 'bắt cá hai tay', nguyên nhân thực sự khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa' - Ảnh 5

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Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu ngày càng nhận được nhiều đánh giá tích cực, đây là một tín hiệu đáng mừng cho cả đoàn phim và diễn viên.

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