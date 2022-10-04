Thẩm Nguyệt bất ngờ bị "đào lại" phát ngôn cũ, nghi ngờ thuộc cộng đồng bisexual?

Sao quốc tế 04/10/2022 18:08

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung cùng lên bài về những phát ngôn cũ trong quá khứ của Thẩm Nguyệt từ năm 2015.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dang bàn tán xôn xao trước những phát ngôn cũ trong quá khứ của Thẩm Nguyệt từ năm 2015. Đồng thời, không ít người còn đặt ra nghi vấn rằng nữ diễn viên là bisexual (hay còn gọi là người song tính - nhằm chỉ những người có những đặc điểm xu hướng tính dục bị hấp dẫn bởi cả hai giới).

Theo đó, Thẩm Nguyệt đã nhiều lần bình luận dưới bài đăng của một tài khoản nghi là thuộc cộng đồng dành cho người đồng tính (LGBT) tên Trần Thanh Loan. Cụ thể, tài khoản này chia sẻ mình không cần chồng mà chỉ muốn có một người vợ dịu dàng chu đáo, cô muốn mỗi người sinh một đứa con, nếu bạn đời sợ đau thì cô sinh 2 đứa cũng được.

Thẩm Nguyệt bất ngờ bị 'đào lại' phát ngôn cũ, nghi ngờ thuộc cộng đồng bisexual? - Ảnh 1

Thẩm Nguyệt đã để lại bình luận bên dưới: “Tôi cũng muốn cùng với cô ấy mỗi người sinh một đứa con, con ra đời trông sẽ giống như chúng tôi và câu chuyện của tôi và cô ấy không có gì quá đặc biệt để có thể giúp đỡ cậu, nhưng chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi nhé".

Sau khi bình luận của nữ diễn viên được "đào lại", cư dân mạng hầu hết đều dành những lời khen cho cô. Thậm chí có người nhận xét rằng cô ấy thực sự rất tốt, về phương diện từ đóng phim đến nhan cách đều ổn cả.

Thẩm Nguyệt bất ngờ bị 'đào lại' phát ngôn cũ, nghi ngờ thuộc cộng đồng bisexual? - Ảnh 2

Hiện tại, Thẩm Nguyệt đang hẹn hò với Tôn Ninh - nam phụ từng đóng chung với cô trong bộ phim “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”.  Mặc dù Thẩm Nguyệt chưa hề lên tiếng về tin đồn hẹn hò này, song có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ chuyện tình yêu ngọt ngào, đáng yêu của cô nàng sinh năm 1994 này.

Đối với sự việc này, thái độ của cư dân mạng đều rất cởi mở, phần lớn ý kiến đều cho rằng Thẩm Nguyệt có thuộc cộng đồng LGBT cũng chẳng sao cả.

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