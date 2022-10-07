Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò

Sao quốc tế 07/10/2022 20:22

'Vụt sáng' nhanh chóng với Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, thế nhưng hiện tại Thẩm Nguyệt đã không còn là cái tên được nói đến nhiều trong làng giải trí xứ Trung.

Năm 2017, Thẩm Nguyệt bắt đầu được biết đến với vai chính đầu tay trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Bộ phim thanh xuân sánh đôi cùng Hồ Nhất Thiên gây sốt màn ảnh, giúp hai sao trẻ thời điểm đó bắt đầu được để mắt tới.

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 1

Sở hữu nét đẹp trong sáng và ngọt ngào cùng hình ảnh tươi trẻ đầy sức sống khiến Thẩm Nguyệt được kỳ vọng sẽ thay thế Trịnh Sảng bên mảng phim thanh xuân vườn trường và tương lai có thể trở thành một ngôi sao đình đám.

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 2

Sau vai chính đầu tiên, Thẩm Nguyệt liên tiếp tham gia vào các dự án như Vườn sao băng 2018, Anh đã yêu bạn thân của em (Thất Nguyệt và An Sinh)... Bên cạnh năng khiếu diễn xuất Thẩm Nguyệt còn sở hữu giọng hát trong trẻo, đam mê nhiếp ảnh cùng nhiều tài lẻ khác. 

Thế nhưng, khi Vườn Sao Băng 2018 lên sóng cũng là lúc Thẩm Nguyệt là nhân tố nhận nhiều "gạch đá" nhất vì diễn xuất yếu kém, gây ức chế với nhiều biểu cảm lố, không hề tiến bộ so với tác phẩm trước. Dạng nhân vật cũ kỹ, không còn hợp gu khán giả cũng khiến tác phẩm không tạo được cơn sốt truyền thông như những phần trước. Lượt xem giảm, danh tiếng tệ khiến sự nghiệp của Thẩm Nguyệt cũng bị ảnh hưởng lớn. 

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 3

Chưa dừng lại ở đó. Thẩm Nguyệt nhận nhiều chỉ trích hơn nữa khi thủ vai chính An Sinh trong bản truyền hình của Thất Nguyệt và An Sinh vì diễn xuất thảm họa, chỉ biết trợn mắt. Dù cô cố gắng vượt qua cái bóng của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp nhưng không thành.

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 4

Thẩm Nguyệt vẫn đóng phim nhưng lại liên tiếp flop. Diễn xuất trong Em rất thích anh quá gượng gạo và trong Thị thần lệnh lại càng bị công kích nhiều hơn. Rõ ràng là Thẩm Nguyệt có trong tay rất nhiều dự án tốt, chỉ đáng tiếc là cô không có diễn xuất cùng biểu hiện mà khán giả mong đợi.

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 5

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 6

Những phim mới liên tiếp thất bại, Thẩm Nguyệt lại bị "bóc" chuyện yêu đương. Paparazzi liên tục chụp được ảnh nữ diễn viên hẹn hò, sống chúng nhà với bạn trai. Anh chàng này là Tôn Ninh, sinh năm 1994, từng đóng vai Lục Dương trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Giữa ồn ào, Thẩm Nguyệt không lên tiếng giai thích càng khiến công chúng tin rằng nữ diễn viên đang yêu đương. 

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 7

Và cũng từ lúc đó, khán giả cho rằng Thẩm Nguyệt ngày càng lơ đãng với sự nghiệp, chỉ đặt hết tâm trí cho chuyện yêu đương. Nếu như thời điểm vừa ra mắt, Thẩm Nguyệt nổi tiếng bao nhiêu thì bây giờ cô ấy lại mờ nhạt bấy nhiêu. Để có lại được "hào quang" như trước, khán giả hi vọng Thẩm Nguyệt có thể trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất thay vì cứ tiếp tục nhận đóng phim.

Được kỳ vọng thay thế Trịnh Sảng trở thành 'nữ thần thanh xuân', Thẩm Nguyệt giờ đây 'lao đao' vì diễn kém và hẹn hò - Ảnh 8

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