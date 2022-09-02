Siêu Thời Không Lãng Mạn do Hồ Nhất Thiên và Trần Ngọc Kỳ đóng chính sẽ tiếp nối Thương Lan Quyết lên sóng vào ngày 5/9

Nối tiếp Thương Lan Quyết, bộ phim Siêu Thời Không Lãng Mạn sở hữu nội dung cực kì mới lạ sẽ ra mắt trên iQIYI.

Siêu Thời Không Lãng Mạn tên tiếng Anh See You Again và tiếng Trung là 超时空罗曼史. Bộ phim bắt đầu bằng sự việc kỳ ảo xảy ra với Thanh Vũ (do HỒ Nhất Thiên thủ vai) - một diễn viên nổi tiếng thời Dân Quốc, bằng cách nào đó anh đã tự tìm thấy chính mình ở Trung Quốc hiện đại. Anh ấy gặp nhà biên kịch tân binh kiêm fangirl Chân An Dương (Trần Ngọc Kỳ), từ đó một câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu Poster Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo Thanh Vũ có tính cách ngạo mạn, ngông nghênh, trong lòng luôn tồn tại một niềm kiêu hãnh nhưng đôi khi lại hài hước. Anh là diễn viên thần tượng vào thời kỳ Dân Quốc, có khai vọng nắm trong tay quyền lực to lớn của giới điện ảnh và truyền hình đương đại. Trong anh tồn tại hai nhân dạng, cuộc sống hai mặt và sở hữu sức hấp dẫn đa dạng, chắc chắn sẽ mang đến một cách giải thích mới lạ thú vị hơn.

Poster Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo Trần Ngọc Kỳ đã có những màn thể hiện tốt trong những phim cổ trang, cô nổi tiếng với ngoại hình trong sáng, quyến rũ, là một bông hoa nhỏ trần đầy sức sống. Trong bộ phim lần này Ngọc Kỳ vào vai biên kịch An Dương. Ngoại hình của hai diễn viên đã vượt qua kỹ năng diễn xuất, và sự trẻ trung của họ cũng phù hợp với nét tươi mới mà phim theo đuổi.

Anh tuyển truyền Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo Diễn biến cốt truyện mới lạ nhưng không kỳ ảo, có ngọt ngào lẫn hài hước, các tình tiết hồi hộp hay nhẹ nhàng đều được đẩy lên thể hiện phong phú. Cách dẫn chuyện nhẹ nhàng và vui tươi thông qua miêu tả cảm xúc tự nhiên, mượt mà theo xu hướng tình yêu đô thị kiểu mới. Mối quan hệ tình cảm của các nhân vật được thể hiện chân thật và tinh tế. Siêu Thời Không Lãng Mạn mang đến cho khán giả sự giao thoa tuyệt vời giữa Trung Quốc hiện đại và thời kỳ Dân Quốc. Đạo diễn: Hoàng Tĩnh Dương Diễn viên chính: Hồ Nhất Thiên, Trần Ngọc Kỳ, Lưu Di Đồng, Bạch Băng.

Ngày 8/8 Lập Thu, Siêu Thời phá mốc 100 vạn đặt trước trên iQIYI. Nguồn Weibo Hồ Nhất Thiên vai nam chính được đông đảo khán giả biết đến thông qua vai diễn Giang Thần của bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Trong dự án phim lần này, bạn diễn đồng hành với anh là nữ diễn viên Trần Ngọc Kỳ. Sự kết hợp của bộ đôi Hồ Nhất Thiên và Trần Ngọc Kỳ mang nhiều hứa hẹn đem đến cho khán giả những tập phim chất lượng. Hồ Nhất Thiên - ảnh tuyên truyền phim Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo Trần Ngọc Kỳ - ảnh tuyên truyền phim Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo Hiện tại trên iQIYI Đại Lục (Trung Quốc) đã có khoản 1.5 triệu lượt đặt trước. Ảnh tuyên truyền phim Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-thoi-khong-lang-man-do-ho-nhat-thien-va-tran-ngoc-ky-dong-chinh-se-tiep-noi-thuong-lan-quyet-len-song-vao-ngay-5-9-497714.html