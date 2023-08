Siêu Thời Không Lãng Mạn do Hồ Nhất Thiên và Trần Ngọc Kỳ đóng chính sẽ tiếp nối Thương Lan Quyết lên sóng vào ngày 5/9

Siêu Thời Không Lãng Mạn tên tiếng Anh See You Again và tiếng Trung là 超时空罗曼史. Bộ phim bắt đầu bằng sự việc kỳ ảo xảy ra với Thanh Vũ (do HỒ Nhất Thiên thủ vai) - một diễn viên nổi tiếng thời Dân Quốc, bằng cách nào đó anh đã tự tìm thấy chính mình ở Trung Quốc hiện đại. Anh ấy gặp nhà biên kịch tân binh kiêm fangirl Chân An Dương (Trần Ngọc Kỳ), từ đó một câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu

Poster Siêu Thời Không Lãng Mạn. Ảnh: Weibo

Thanh Vũ có tính cách ngạo mạn, ngông nghênh, trong lòng luôn tồn tại một niềm kiêu hãnh nhưng đôi khi lại hài hước. Anh là diễn viên thần tượng vào thời kỳ Dân Quốc, có khai vọng nắm trong tay quyền lực to lớn của giới điện ảnh và truyền hình đương đại. Trong anh tồn tại hai nhân dạng, cuộc sống hai mặt và sở hữu sức hấp dẫn đa dạng, chắc chắn sẽ mang đến một cách giải thích mới lạ thú vị hơn.