Trần Ngọc Kỳ 'nên duyên' với tình trẻ kém 7 tuổi trong 'Xưa Có Ngói Lưu Ly', liệu có 'quá dừ' để sánh đôi?

Sao quốc tế 08/07/2022 08:08

"Xưa Có Ngói Lưu Ly" là một trong những bộ phim thanh xuân mà các "mọt phim" không nên bỏ lỡ.

Trần Ngọc Kỳ lớn hơn Lâm Nhất đến 7 tuổi nhưng trong phim cả hai vẫn rất xứng đôi, không hề để lộ bất cứ dấu hiệu cách biệt tuổi tác nào. Đặc biệt sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi giúp mối tình "gà bông" của họ càng trở nên lãng mạn, ngọt ngào và khiến khán giả vô cùng thích thú.

Vốn là cái tên được biết đến qua các tác phẩm nổi tiếng như Ỷ thiên đồ long ký, Song thế lưỡng hoan, Nguyệt thượng trọng hỏa…, Trần Ngọc Kỳ sở hữu đôi mắt sáng to tròn cùng gương mặt ưa nhìn, trẻ hơn tuổi thật. Nét đẹp của cô được khen ngợi là phù hợp với phim cổ trang. Có lẽ vì vậy mà “nàng Triệu Mẫn” đã tận dụng thế mạnh của mình bằng cách liên tục góp mặt trong những dự án thuộc thể loại này.

Trần Ngọc Kỳ 'nên duyên' với tình trẻ kém 7 tuổi trong 'Xưa Có Ngói Lưu Ly', liệu có 'quá dừ' để sánh đôi? - Ảnh 1
Trần Ngọc Kỳ 'nên duyên' với tình trẻ kém 7 tuổi trong 'Xưa Có Ngói Lưu Ly', liệu có 'quá dừ' để sánh đôi? - Ảnh 2

Thiệu Tuyết trong Xưa có ngói lưu ly chính là nhân vật đánh dấu sự trở lại của Trần Ngọc Kỳ trong dòng phim hiện đại sau một thời gian dài. Do đó, dự án này của nữ diễn viên nhận được sự mong chờ và ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Lâm Nhất chính là nam thần của dòng phim thanh xuân Trung Quốc. Anh là một diễn viên toàn năng, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có khả năng diễn xuất ổn định. Với Xưa có ngói lưu ly, nam diễn viên đã một lần nữa khẳng định sở trường của mình ở các bộ phim tình cảm, ngôn tình hiện đại.

Trần Ngọc Kỳ 'nên duyên' với tình trẻ kém 7 tuổi trong 'Xưa Có Ngói Lưu Ly', liệu có 'quá dừ' để sánh đôi? - Ảnh 3
Trần Ngọc Kỳ 'nên duyên' với tình trẻ kém 7 tuổi trong 'Xưa Có Ngói Lưu Ly', liệu có 'quá dừ' để sánh đôi? - Ảnh 4

Chuyển thể từ tiểu thuyết Ba trăm dặm gió bấc, Xưa có ngói lưu ly là tác phẩm được lấy bối cảnh từ các ngôi nhà cổ - nơi ở của nghệ nhân Trung hoa. Phim kể về cuộc đời của những đứa trẻ sống tại nhà trùng tu di tích văn hóa, bao gồm Thiệu Tuyết (Trần Ngọc Kỳ), Trịnh Tố Niên (Lâm Nhất) và Trương Kỳ (Yến Tử Đông). Họ đều là con của những người thợ phục chế công trình lịch sử Cố Cung (Tử Cấm Thành).

Lớn lên cùng nhau trong con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, ba đứa trẻ luôn kề vai sát cánh và trải qua nhiều biến cố như đại dịch Sars, người thân qua đời, phố cổ bị giải tỏa… Tuy nhiên, vì cá tính trái ngược, khi trưởng thành họ đều có những hướng đi riêng.

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'Soái ca ngôn tình' Lâm Nhất đậm chất lãng tử trên tạp chí thời trang

Xuất hiện trên tạp chí thời trang nổi tiếng dành cho nam, "soái ca ngôn tình" Lâm Nhất đã thu hút không ít sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai của mình.

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