Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh 'chiến' nhau trong phim mới cùng đề tài, đâu sẽ là tác phẩm bùng nổ?

Sắp tới đây, người hâm mộ sẽ có dịp "so kè" diễn xuất của cặp đôi "kỳ phùng địch thủ" Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh trong 2 dự án phim Cảm Ơn Bác Sĩ và Dã Man Sinh Trưởng . Được biết, đây đều là 2 tác phẩm phim truyền hình cùng nói về để tài sự nghiệp, thế nên càng khiến khán giả mong chờ hơn về màn thể hiện của 2 nàng tiểu hoa đán.

Ở dự án phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh, đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh về chủ đề khởi nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai Hứa Ban Hạ - một cô gái thông minh, bản lĩnh. Quá trình lập nghiệp của Hứa Bác Hạ phải trải qua không ít khó khăn, thử thách. Từ một cô gái trẻ Hứa Bác Hạ dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp.

Ngay sau khi tạo hình được tung ra, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi phần tạo hình quá cuốn hút, vô cùng khác biệt. Để vào vai Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh phải tăng cân một chút theo nguyên tác hình tượng. Nhiều netizen nhận xét nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh vừa đúng và đủ với miêu tả "Mặt tròn đại ba lãng, phong tình vạn chủng" của nhân vật.

Bên cạnh việc tăng cân, khán giả cho rằng một trong những yếu tố có thể đem tới cho Triệu Lệ Dĩnh một màn lột xác ngoạn mục như vậy là nhờ những bộ trang phục sang trọng, kiểu tóc, cách trang điểm thời thượng giúp Hứa Ban Hạ vừa xinh đẹp quyến rũ lại vừa ngầu. Từng ánh mắt, cử chỉ của cô nàng đều toát lên phong thái chị đại khiến nhiều người phải lép vế.

Bộ phim hứa hẹn sẽ là một bứt phá, cho thấy tài năng biến hóa giúp Triệu Lệ Dĩnh "chuyển hình" sau loạt phim ngôn tình lãng mạn. Mới đây, có thông tin phim có kế hoạch lên sóng trên kênh CCTV8 - một trong những đài truyền hình uy tín của Trung Quốc.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xuất hiện nguồn thông tin cho biết, bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Dương Mịch và Bạch Vũ sẽ chính thức lên sóng vào khung giờ vàng, ngày 4/11 trên đài truyền hình cáp của CCTV và các nền tảng phát sóng online sau 3 năm “vật lộn” hoãn quay, đắp chiếu.

Dự án Cám Ơnn Bác Sĩ của Dương Mịch được khởi động vào cuối năm 2019, nhưng quá trình quay bị gián đoạn bởi nhiều lý do khác nhau. Sau nhiều thay đổi, cuối cùng "Cảm ơn bác sĩ" cũng được hoàn thành vào tháng 11 năm ngoái.

Cảm Ơn Bác Sĩ khai thác về đề tài công việc, cụ thể là hình ảnh các bác sĩ cấp cứu. Yếu tố chuyên môn khiến bộ phim được CCTV ưu ái và dành suất chiếu đài.

Nội dung chính được cải biên từ tiểu thuyết ICU 48 Giờ của tác giả Sinh Li. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh những nhân viên y tế của phòng EICU luôn đặt sinh mệnh của bệnh nhân lên hàng đầu. Trong quá trình giành lại sự sống, giúp đỡ tạo nên hi vọng cho bệnh nhân và người nhà đồng thời cũng đã mang đến những ý nghĩ và sự tôn trọng cho chính những y bác sĩ luôn thầm lặng hi sinh.

Việc Dã Man Sinh Trưởng và Cảm Ơn Bác Sĩ đều là 2 bộ phim được phát sóng trên đài khiến người hâm mộ hào hức. Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch lại một lần nữa "đối đầu" nhau, đây cũng sẽ là dịp so kè tài năng diễn xuất trên màn ảnh, trong cùng đề tài nghề nghiệp.

Là một trong những nàng tiểu hoa đình đám, nổi trội trong lứa 85, cuộc đua của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được dự đoán sẽ vô cùng gay cấn và không kém ồn ào khi fan so kè số liệu, tài năng diên xuất.