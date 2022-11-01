Được mệnh danh tiểu hoa top đầu lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích 'khủng' đến mấy cũng bị Dương Mịch vượt mặt ở mảng này

Kể từ khi ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đã được coi là cặp "kỳ phùng địch thủ" của làng giải trí xứ Trung. Cả hai đều đã góp mặt trong không ít bộ phim đình đám, đạt tỉ suất rating cao. Vì đều là tiểu hoa có tiếng của lứa 85, hai diễn viên này cũng hay bị dư luận "đặt lên bàn cân" để so sánh với nhau về sắc vóc và sự nghiệp diễn xuất.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những sao nữ thành công nhất ở mảng phim truyền hình tại đất nước tỷ dân thời điểm hiện tại. Ở tuổi 35, cô đã sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng rất nhiều thành tích khủng. Trong 6 năm liên tiếp với 6 tác phẩm bạo đã giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định được vị thế của mình trên "đường đua" phim truyền hình. Bên cạnh đó, những bộ phim này của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ được lòng khán giả mà CCTV cũng dành nhiều lời khen ngợi. Với việc có vô số tác phẩm nổi tiếng, nàng tiểu Hoa đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên phá 200 tỷ view tích lũy tính đến thời điểm hiện tại.

Thành công ở mảng phim truyền hình là thế nhưng khó phủ nhận việc nữ diễn viên họ Triệu lại thua khá "ê chề" trước Dương Mịch về thực tích điện ảnh. Cụ thể, Dương Mịch đã lọt top các nữ diễn viên Hoa ngữ có phim phiên 1 đạt thực tích doanh thu phòng vé hàng đầu. Không những vậy, nàng tiểu hoa còn đứng vị trí thứ 4 với doanh thu 2,49 tỷ NDT. Điều đáng nể hơn nữa, vợ cũ Lưu Khải Uy còn chứng minh độ hot của mình khi có thực tích cao hơn cả Châu Đông Vũ, Thang Duy, Châu Tấn... Trong khi đó, ở bảng thống kê này Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn mất hút.

Thực tích doanh thu phòng vé nhất phiên của các nữ minh tinh Hoa ngữ:

1. Giả Linh: 5,41 tỷ NDT

2. Bạch Bách Hà: 3,8 tỷ NDT

3. Mã Lệ: 3,6 tỷ NDT

4. Dương Mịch: 2,49 tỷ NDT

5. Châu Đông Vũ: 2,4 tỷ NDT

6. Thang Duy: 1,73 tỷ NDT

7. Trương Tử Phong: 1,68 tỷ NDT

8. Châu Tấn: 1,59 tỷ NDT

9. Chương Tử Di: 1,53 tỷ NDT

10. Thư Kỳ: 1,4 tỷ NDT

11. Angelababy: 1,27 tỷ NDT

12. Trần Ý Hàm: 1,26 tỷ NDT

Ngay khi danh sách được chia sẻ đã có những nhận xét xoay quanh về bảng thành tích này. Dù được nhiều khán giả đánh giá cao và khen ngợi nhưng Dương Mịch vẫn còn vấp phải những ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều người cho rằng dù khả năng diễn xuất lên xuống thất thường nhưng Dương Mịch lại có thể vượt mặt nhiều tên tuổi thực lực khác. Bên cạnh đó, danh sách này cũng không ghi rõ mốc thời gian tính thành tích nên thiếu khá nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Ngoài ra, bảng thành tích này cũng được cho là chưa thật sự khách quan bởi vì chỉ tính tác phẩm trong những năm gần đây. Mà trong quá khứ Triệu Lệ Dĩnh cũng có những tác phẩm đạt doanh thu rất cao. Hơn nữa, netizen cho rằng cần phải tính tổng doanh thu thực tích chia cho tổng số phim đã đóng.

Ngoài ra việc đánh giá còn phải dựa trên chất lượng của kịch bản, về khía cạnh này thì đa số tác phẩm Dương Mịch tham gia đều mang tính thương mại và ít có khả năng tranh giải. Cô còn thường bị đánh giá "một màu", các tác phẩm cũng không có nhiều sự khác biệt. Vì vậy, dù có thực tích phòng vé nhất phiên cao nhưng Dương Mịch vẫn chưa thể hoàn toàn bước vào vòng điện ảnh.