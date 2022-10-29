Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này

Sao quốc tế 29/10/2022 08:55

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh diện váy tím trong Dữ Phượng Hành đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Dữ Phượng Hành là dự án phim cổ trang mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh và là một trong những dự án phim được mong chờ nhất trong năm nay. Bộ phim đã nhanh chóng gây chú ý ngay từ khi khởi quay. 

Mới đây, một vài hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành đã được tiết lộ trên các diễn đàn mạng. Nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện với cổ phục màu tím, mái tóc dài buông nhẹ, lối trang điểm nhẹ nhàng, tuy tối giản nhưng lại toát ra vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này - Ảnh 1

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đẹp thoát tục với khí chất ngời ngời trong trang phục màu tím nhẹ nhàng thanh thoát. Gương mặt, thần thái đều đẹp không góc chết, khiến người khác liên tưởng như tiểu tiên nữ. 

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này - Ảnh 2

Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng khiến cho Dữ Phượng Hành nhanh chóng tăng sức nóng lên nhanh chóng và khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi và mong chờ bộ phim sớm ngày được ra mắt. Bên cạnh đó, nhiều netizen đã đem tạo hình mới này của Triệu Lệ Dĩnh ra so sánh cùng các mỹ nhân cũng mặc trang phục tím trước đó.

Khi Hương Mật Tựa Khói Sương tung hình ảnh tạo hình của Dương Tử đã có nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc cô nàng không như kỳ vọng, có phần kém sắc khi vào vai Cẩm Mịch. Tuy nhiên, khi khoác lên người tạo hình trong chiếc váy tím, nàng tiểu hoa lại khiến dân tình mê mẩn vì quá xinh đẹp. Có thể nói, so với tạo hình trong các bộ phim hiện đại, khán giả cho rằng Dương Tử vẫn hợp với trang phục cổ trang khi sở hữu ngũ quan thanh tú. Hoa thần Cẩm Mịch năm đó đã từng khiến con dân mê mẩn với vẻ đẹp đầy tiên khí của mình.

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này - Ảnh 4

Dù cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đã nhận vô số lời khen với tạo hình xinh đẹp thoát tục khi diện lên mình phục trang màu tím thanh thoát nhưng cư dân mạng đã chỉ ra một "trùm cuối" khác của tạo hình này. Đó chính là vai Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Quách Hiểu Đình đảm nhận. Đây có thể coi là mỹ nhân diện trang phục tím đẹp nhất. Vẻ đẹp ngây thơ nhưng pha chút mị hoặc của cô nàng vừa xuất hiện đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Nhìn trang phục của nàng ác nữ này có vẻ rườm rà nhưng lại vô cùng nổi bật thậm chí, Quách Hiểu Đình còn được cho là lấn át cả nữ chính Dương Mịch vai Đồ Sơn Hồng Hồng.

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này - Ảnh 5

Hiện cả bộ phim Dữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện vẫn đang trong quá trình quay phim. Khán giả đang vô cùng mong đợi hai dự án phim này sớm được lên sóng và tạo được sự bùng nổ trên màn ảnh. 

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