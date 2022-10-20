Fan 'đứng ngồi không yên' với vẻ điển trai, đầy uy lực của Cung Tuấn trong loạt ảnh hậu trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Sao quốc tế 20/10/2022 11:39

Hình ảnh Cung Tuấn điển trai khi xuất hiện tại phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương khiến netizen vô cùng thích thú.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương MịchCung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả mặc dù vẫn còn đang tiến hành ghi hình. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với phim cổ trang tiên hiệp sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu, bộ phim đã tạo được sự chú ý lớn. 

Fan 'đứng ngồi không yên' với vẻ điển trai, đầy uy lực của Cung Tuấn trong loạt ảnh hậu trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 1

Ngoài Dương Mịch, thì Cung Tuấn cũng đã thu hút sự quan tâm không kém. Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A, thường xuyên nhận dự án lớn, hợp tác với những tiểu hoa đán. Góp mặt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, tạo hình lãng tử của Cung Tuấn cũng khiến người hâm mộ rất hài lòng. 

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Cung Tuấn trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Cung Tuấn xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, nam diễn viên Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được khen ngợi vì khí chất thanh thoát nhưng không kém phần uy lực. Thậm chí, nhiều netizen cho rằng, nhan sắc của anh chàng hệt như nhân vật Nguyệt Sơ bước ra từ trong nguyên tác.

 Fan 'đứng ngồi không yên' với vẻ điển trai, đầy uy lực của Cung Tuấn trong loạt ảnh hậu trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 2

Fan 'đứng ngồi không yên' với vẻ điển trai, đầy uy lực của Cung Tuấn trong loạt ảnh hậu trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 3

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng nói về câu chuyện tình yêu sâu đậm đầy bi thảm của tuyệt thế hồ yêu Đồ Sơn Hồng Hồng và đạo sĩ thiên tài Đông Phương Nguyệt Sơ.

Nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch thủ vai) là gia chủ của tộc đồ sơn cũng là chính là hồ yêu có pháp lực mạnh nhất nhưng vì biến cố mà từ đó nàng khép kín nội tâm, không màng đến yêu đương.

Nam chính Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) có huyết mạch đặc biệt của loài người, không chỉ có thể luyện ra ngon lửa có khả năng diệt yêu thần mà còn có cách truyền toàn bộ linh lực cho đời kế tiếp, chính vì vậy mà chàng trở thành con mồi mà cả giang hồ muốn tranh đoạt.

Fan 'đứng ngồi không yên' với vẻ điển trai, đầy uy lực của Cung Tuấn trong loạt ảnh hậu trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 4

Hiện Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng vẫn đang trong quá trình ghi hình, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2023 nhưng chưa có lịch chiếu cụ thể.

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