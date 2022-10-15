Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm

Sao quốc tế 15/10/2022 23:08

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng so với hiện tại, nhan sắc của Dương Tử khi chưa nổi tiếng thực sự làm rung động lòng người.

Mới đây, cư dân mạng được dịp "đào" lại những bức ảnh hồi chưa nổi tiếng của Dương Tử. Đáng chú ý, nhan sắc lúc đó của nàng tiểu hoa vô cùng nổi bật, thu hút người nhìn. Điển hình là trong bộ phim Đại Ương Ca (2015), những tấm hình và đoạn gif được fan cắt ra khiến ai nấy phải bất ngờ với vẻ đẹp tựa tiểu tiên nữ của Dương Tử thời đó.

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm - Ảnh 1

Khi đó, Dương Tử dù có xuất phát điểm là diễn viên nhí, nhưng vẫn chỉ là cái tên ít người biết tới. Trong ảnh, khuôn mặt tròn cùng đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng tiểu hoa ngay lập tức hút trọn mọi ánh nhìn, khiến cư dân mạng chỉ biết cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp. 

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm - Ảnh 2

Sở dĩ, cư dân mạng tìm kiếm lại những hình ảnh này bởi với nhan sắc như hiện tại, cư dân mạng cho rằng nàng tiểu hoa đã đụng chạm đến "dao kéo" để tân trang nhan sắc của mình. Trước tin đồn này, Dương Tử đã nhiều lần lên tiếng phản bác, đồng thời nữ diễn viên cũng cho rằng mặt cô thon gọn hơn trước là do đã giảm cân. Chính vì thế, netizen đã lục lại cả những bức ảnh từ lúc ngôi sao 9x chưa nổi ra để so sánh. 

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm - Ảnh 3

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm - Ảnh 4

Dương Tử vốn được đánh giá là nữ diễn viên 9X tài năng. Cô có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, có nhiều cảnh đắt giá trên màn ảnh. Về sau, khi đầu quân cho Hoan Thụy Thế Kỷ và góp mặt trong đại chế tác Tru Tiên: Thanh Vân Chí, hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong... và sau đó là bộ phim "đại bạo" Hương Mật Tựa Khói Sương (2018), cái tên Dương Tử mới thực sự "vang danh thiên hạ", trở thành đỉnh lưu trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm - Ảnh 5

Song, thời gian gần đây, khả năng diễn xuất của Dương Tử bị nhận xét là thụt lùi khi cô thường nhận các nhân vật với tính cách, số phận giống nhau và diễn xuất rập khuôn.

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