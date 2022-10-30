Triệu Lệ Dĩnh tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của 'mẹ một con' không đùa được đâu

Sao quốc tế 30/10/2022 11:41

Sau nhiều ngày bị fan hâm mộ 'dí' đòi ảnh sinh nhật thì mới đây phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã tung loạt hình xinh đẹp "hết nấc" của nàng "Sam Sam" tuổi 35 khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã công bố những bức ảnh mới nhất nhân dịp sinh nhật nữ diễn viên. Ngay lập tức, từ khóa Triệu Lệ Dĩnh trở thành chủ đề được tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của 'mẹ một con' không đùa được đâu - Ảnh 1

Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đón tuổi mới trong không khí ấm áp, thân mật với không gian tràn ngập bóng bay và nhiều bánh ngọt. Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc trong bữa tiệc mừng tuổi mới của mình. Nàng tiểu Hoa đán giản dị diện chiếc áo đơn giản với họa tiết dễ thương cùng chiếc băng đô mừng sinh nhật trên đầu làm tăng thêm vẻ xinh xắn, đáng yêu. Mái đóc đen dài để xõa tự nhiên, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng khiến nữ diễn viên nhìn càng tươi tắn, visual trẻ trung như gái đôi mươi.

Triệu Lệ Dĩnh tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của 'mẹ một con' không đùa được đâu - Ảnh 2

Trong dịp đặc biệt này, Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai cũng đều hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể có một sinh nhật thật đáng nhớ, tràn đầy niềm vui và đạt được thật nhiều mục tiêu, ước muốn trong tuổi mới.

Triệu Lệ Dĩnh tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của 'mẹ một con' không đùa được đâu - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của 'mẹ một con' không đùa được đâu - Ảnh 4

Trước đó vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh (16/10), theo QQ, fan đã chi hàng triệu USD cho chiến dịch quảng cáo. Tại TP Tượng Sơn nơi cô đang ghi hình một dự án phim, người hâm mộ "chơi lớn" khi trình chiếu video về Triệu Lệ Dĩnh suốt 1 tháng, mỗi ngày 240 lần. Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện cũng được fan Triệu Lệ Dĩnh tổ chức. 

Triệu Lệ Dĩnh tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của 'mẹ một con' không đùa được đâu - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh hiện tại bận rộn với các dự án phim ảnh, chụp hình quảng cáo, sự kiện. Bộ phim Dữ Phượng Hành của Triệu lệ Dĩnh vẫn đang quay và dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023. Được biết, đây là dự án cổ trang được chế tác lớn, bên cạnh việc tham gia diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh sẽ lần đầu thử sức với vai trò giám chế sản xuất. 

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần khi diện váy tím nhưng thần sắc tiên khí còn thua xa 2 mỹ nhân này

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh diện váy tím trong Dữ Phượng Hành đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

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