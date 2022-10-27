Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 27/10/2022 14:52

Nhiều fan cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh "liều mạng" nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân là quá nguy hiểm.

Sau gần 5 năm kể từ khi Sở Kiều Truyện phát sóng, Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục hợp tác trong Dữ Phượng Hành. Sự kiện tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang lần này đã giúp bộ phim "nóng lên" ngay từ những ngày làm việc đầu tiên.  

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân - Ảnh 1

Mới đây, một blogger đăng tải bài viết cho biết, phía nhà sản xuất đoàn làm phim đã bàn bạc và quyết định thêm cảnh quay cực kỳ đắt giá là Triệu Lệ Dĩnh sẽ nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Với cảnh quay này không chỉ giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về cái kết dang dở của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Tinh Nhi trong Sở Kiều Truyện trước đó mà còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim, nhanh chóng thông tin này đã thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người. 

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân - Ảnh 2

Theo đó, việc đề xuất thêm cảnh quay để Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu bạn diễn đã khiến khán giả chia ra thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng, việc này sẽ góp phần thu hút được sự chú ý cũng như lấy được hảo cảm của khán giả sau 5 năm. Bên cạnh đó, một bộ phận khác lại có ý kiến phản đối vì cho rằng hành động này chỉ là đang "ké" tiếng tăm từ cái kết của Sở Kiều Truyện mà thôi, hơn nữa lại còn rất nguy hiểm cho Triệu Lệ Dĩnh. 

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân - Ảnh 3

Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua một lần sinh nở, sức khỏe cũng không tốt như thời son rỗi, việc đóng cảnh quay như thế sẽ khó mà đảm bảo an toàn được. Nhiều dân mạng đã đề nghị Triệu Lệ Dĩnh nên sử dụng thế thân cho cảnh quay này.

Dữ Phượng Hành được nhận xét là một bộ phim xứng đáng để kỳ vọng và mong chờ trong tương lai. Bởi, bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.  

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân - Ảnh 4

Ngoài ra đây còn là dự án cấp S+ có đầu tư lớn của Tencent, là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, đảm bảo về mặt nội dung. Không chỉ vậy, nhờ sở hữu dàn diễn viên chính chất lượng, có tiếng tăm từ tác phẩm đại bạo trước đó. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh còn được mọi người gọi là: "bảo chứng rating" và cũng là nữ diễn viên "mát tay" khi chọn kịch bản,...

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân - Ảnh 5

Hiện bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào quý 1 năm 2023.

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ với điểm đặc biệt này trong phim Dữ Phượng Hành sẽ là điều khiến bộ phim trở nên khác biệt và đáng để mong chờ nhất trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành phim hoa ngữ sao hoa ngữ Sở Kiều Truyện

TIN LIÊN QUAN

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

Lâm Canh Tân gây chú ý khi khó chịu 'ra mặt' với Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh hậu trường Dữ Phượng Hành

Lâm Canh Tân gây chú ý khi khó chịu 'ra mặt' với Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh hậu trường Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI