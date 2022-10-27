Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo 'sốt vó' khi nhảy xuống hồ cứu Lâm Canh Tân

Sau gần 5 năm kể từ khi Sở Kiều Truyện phát sóng, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục hợp tác trong Dữ Phượng Hành . Sự kiện tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang lần này đã giúp bộ phim "nóng lên" ngay từ những ngày làm việc đầu tiên.

Mới đây, một blogger đăng tải bài viết cho biết, phía nhà sản xuất đoàn làm phim đã bàn bạc và quyết định thêm cảnh quay cực kỳ đắt giá là Triệu Lệ Dĩnh sẽ nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Với cảnh quay này không chỉ giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về cái kết dang dở của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Tinh Nhi trong Sở Kiều Truyện trước đó mà còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim, nhanh chóng thông tin này đã thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người.

Theo đó, việc đề xuất thêm cảnh quay để Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu bạn diễn đã khiến khán giả chia ra thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng, việc này sẽ góp phần thu hút được sự chú ý cũng như lấy được hảo cảm của khán giả sau 5 năm. Bên cạnh đó, một bộ phận khác lại có ý kiến phản đối vì cho rằng hành động này chỉ là đang "ké" tiếng tăm từ cái kết của Sở Kiều Truyện mà thôi, hơn nữa lại còn rất nguy hiểm cho Triệu Lệ Dĩnh.

Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua một lần sinh nở, sức khỏe cũng không tốt như thời son rỗi, việc đóng cảnh quay như thế sẽ khó mà đảm bảo an toàn được. Nhiều dân mạng đã đề nghị Triệu Lệ Dĩnh nên sử dụng thế thân cho cảnh quay này.

Dữ Phượng Hành được nhận xét là một bộ phim xứng đáng để kỳ vọng và mong chờ trong tương lai. Bởi, bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Ngoài ra đây còn là dự án cấp S+ có đầu tư lớn của Tencent, là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, đảm bảo về mặt nội dung. Không chỉ vậy, nhờ sở hữu dàn diễn viên chính chất lượng, có tiếng tăm từ tác phẩm đại bạo trước đó. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh còn được mọi người gọi là: "bảo chứng rating" và cũng là nữ diễn viên "mát tay" khi chọn kịch bản,...

Hiện bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào quý 1 năm 2023.