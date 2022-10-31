Dương Mịch tiếp tục 'gây bão' khắp cõi mạng vì loạt ảnh cũ, nhan sắc tuyệt phẩm như thế nào?

Mới đây, loạt ảnh quảng cáo cũ của Dương Mịch bất ngờ "gây bão" trên mạng xã hội Weibo khi được chia sẻ lại.

Gần đây, trang Sina đưa tin, loạt ảnh quảng cáo cũ của Dương Mịch bất ngờ nhận được sự chú ý và quan tâm trên mạng xã hội Weibo khi được chia sẻ lại. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc trang phục dị vực, tái hiện hình ảnh nữ thần Đôn Hoàng với nét quyến rũ phong tình rất cuốn hút. Dương Mịch hiện luôn lọt vào dnah sách những diễn viên đẹp và thời trang nhất màn ảnh Hoa ngữ. Dù đã qua một lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được dáng vóc thon thả, gương mặt thanh tú, vòng một và vòng ba đều cân đối, giúp cô nổi bật khi tham dự sự kiện. Làn da trắng nuột nà cũng giúp bà mẹ một con thêm bội phần quyến rũ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu và có lượng người hâm mộ đông đảo của màn ảnh Hoa ngữ. Trung bình một năm, cô tham gia từ 3-4 bộ phim và là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện, chương trình truyền hình phổ biến.

Thời gian qua, Dương Mịch cũng gây chú ý với loạt tạo hình hồ ly trong bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đang quay. Trong đó, nữ diễn viên thủ vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Mỗi tạo hình của Dương Mịch đều nhận được sự ca ngợi của khán giả. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 11, khán giả gặp lại Dương Mịch trong dự án Cảm Ơn Bác Sĩ . Bộ phim nhiều lần phải hoãn quay vì ảnh hưởng của dịch bệnh và mất 3 năm mới hoàn thành. Bạn diễn của cô là tài tử Bạch Vũ. Trước đó, dự án tình chị em Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đã bị hoãn ngay trước ngày lên sóng vì lý do kỹ thuật.

Rộ tin bộ phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch lên sóng vào đầu tháng 11 sau nhiều năm 'đắp chiếu' Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ phim “Cảm ơn bác sĩ” do Dương Mịch và Bạch Vũ đảm nhận vai chính sẽ được lên sóng sau hơn 3 năm "đắp chiếu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-tiep-tuc-gay-bao-khap-coi-mang-vi-loat-anh-cu-nhan-sac-tuyet-pham-nhu-the-nao-519559.html