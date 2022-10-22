Màn 'so găng' gay cấn của các 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba trong cuối năm 2022

Sao quốc tế 22/10/2022 20:22

Trong cuối năm 2022, phim Hoa ngữ sẽ chứng kiến màn trở lại của một loạt nữ diễn viên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022, những bộ phim của làng giải trí Hoa ngữ được dự kiến ra mắt thời điểm tới hứa hẹn sẽ "gây bão" truyền thông. Đặc biệt, đáng chú ý là sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Công tố tinh anh

Sau loạt phim cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bất ngờ rẽ hướng sang đóng phim hiện đại. Nữ diễn viên sẽ tiếp tục tham gia dự án phim "Công tố tinh anh" của CCTV. Phim với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như...

Màn 'so găng' gay cấn của các 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba trong cuối năm 2022 - Ảnh 1

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Về tạo hình, Địch Lệ Nhiệt Ba đã rũ bỏ hình ảnh của những quý cô kiêu kỳ trong các tác phẩm thiên hướng tình cảm ủy mị. Chính vì thế, việc thay đổi này đa phần được người hâm mộ cổ vũ.

Dã man sinh trưởng

Sau "Hạnh Phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh có tham gia bộ phim "Dã man sinh trưởng" và nhà sản xuất cũng tung ra trailer đầu tiên. Theo nguyên tác, nữ chính của "Dã man sinh trưởng" được ghi chép người hơi đầy đặn. 

Màn 'so găng' gay cấn của các 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba trong cuối năm 2022 - Ảnh 2

Từ trước đến nay, thực lực của Triệu Lệ Dĩnh trong nhiều năm qua đã được bảo chứng bằng những vai diễn tỉ view. Cụ thể trước đó, cô từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với vai diễn trong "Sở Kiều truyện". Phim thu về hơn 20 tỉ lượt xem và trở thành một trong những tác phẩm có lượng rating kỷ lục thời điểm đó. Dự kiến bộ phim sẽ ra mắt cuối năm nay.

Định luật tình yêu 80/20

"Định luật 80/20 của tình yêu" với sự tham gia của Dương Mịch, Hứa Khải ban đầu được ấn định ra mắt 13.10 trên nền tảng Tencent Video. Tuy nhiên, sau đó phim hoãn chiếu và dự kiến trở lại cuối năm nay,

Trong phim, Dương Mịch và bạn diễn Hứa Khải là một cặp tình nhân nhiều duyên nợ. Vai diễn của Dương Mịch là Tần Thi - một nữ luật sư thành đạt và xinh đẹp bị cha yêu cầu kết hôn khi đang tập trung phát triển sự nghiệp. Chính bởi vậy, cô đã nghĩ ra cách tự tìm một đối tượng kết hôn, lập hợp đồng hôn nhân để che mắt cha và những người thân.

Màn 'so găng' gay cấn của các 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba trong cuối năm 2022 - Ảnh 3

Về cơ bản "Định luật 80/20 của tình yêu" được nhiều người đánh giá tốt khi sở hữu hai ngôi sao có ngoại hình nổi bật, dễ thu hút khán giả. Một số khán giả đánh giá phim dựa trên trailer và nhận xét là lỗi thời nên gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

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Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị

Bộ phim "Phượng Dữ Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được khán giả kì vọng sẽ là "bom tấn" của làng phim giải trí Hoa ngữ trong năm 2023.

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