Dương Mịch chạy mô tô 'cháy phố' trong hậu trường phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ'

Mới đây, Dương Mịch "gây sốt" với loạt ảnh cùng chiếc mô tô cực ngầu trong bộ phim "Cảm Ơn Bác Sĩ".

Mới đây, bộ phim "Cảm ơn bác sĩ" được ấn định vào ngày 4/11 trên đài CCTV8. Việc phim của Dương Mịch lên sóng giữa lúc bộ phim "Định luật tình yêu 80/20" đóng cùng Hứa Khải bị tạm hoãn khiến nhiều "mọt phim" vui mừng.

Đặc biệt, Dương Mịch bất ngờ gây chú ý với loạt ảnh chụp cùng xe mô tô trong hậu trường phim.

Nhìn vẻ ngoài hiện tại của Dương Mịch, chẳng ai nghĩ người đẹp đã sinh con và đang ở ngưỡng tuổi U40. Người đẹp sở hữu vóc dáng hoàn hảo chuẩn cực phẩm cùng phong cách vô cùng trẻ trung, bắt mắt.

Dương Mịch được xem là một trong tứ tiểu hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh thoát cùng vẻ đẹp “không tuổi”, Dương Mịch vẫn là một trong những diễn viên ăn khách dù đã hoạt động trong giới điện ảnh hơn 20 năm.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ICU 48 giờ, thuộc đề tài ngành y xoay quanh những câu chuyện trong phòng cấp cứu của đội ngũ y bác sĩ tâm huyết với nghề. Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên, một nữ bác sĩ đa khoa xinh đẹp, thông minh và có tay nghề cao tại bệnh viện Toàn Vĩ. Cô có một tình yêu to lớn, tự nhiên dành cho y học. Tiêu Nghiên tin rằng các bác sĩ là một nhóm người đang chạy marathon với cái chết.

Ngoài ra, phim còn kể về chuyện đời, chuyện tình của cặp đôi Bạch Thuật (Bạch Vũ) và Tiêu Nghiên (Dương Mịch). Ban đầu, hai người có những xung đột, khúc mắc với nhau nhưng về sau trở nên thân thiết và sát cánh bên nhau trong mọi cuộc chiến.

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