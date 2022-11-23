Dương Mịch 'bội thu' hợp đồng quảng cáo, không ngại khoe trọn 'vòng eo con kiến' ở tuổi 36

Mới đây, Dương Mịch 'gây bão' mạng xã hội với đồ bó sát khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài nuột nà ở tuổi 36.

Mới đây, Dương Mịch "gây bão" mạng xã hội với bộ ảnh thời trang mới mình. Người đẹp không ngần ngại khoe vẻ đẹp không tuổi cùng vóc dáng nuột nà với trang phục thể thao bó sát. Từ lâu, nữ diễn viên đã nổi tiếng là một trong những mỹ nhân sở hữu "đôi chân vàng" của showbiz Hoa ngữ. Cô sở hữu đôi chân thon gọn, thẳng tắp, không có sự khác biệt lớn về kích cỡ giữa đùi và bắp chân, dù gầy nhưng không lộ đầu củ lạc.

Đặc biệt, vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài khiến cô trông cao hơn chiều cao thực tế (1m67). Bên cạnh đó, vòng eo con kiến cũng "đốn gục" đông đảo người hâm mộ. Để có được thân hình không mỡ thừa như vậy, ngôi sao "Người phiên dịch" tuân thủ chế độ ăn uống khắc nghiệt.

Dương Mịch vẫn chứng minh sức nóng ở thị trường thương mại. Theo QQ, ngôi sao "Phù Dao hoàng hậu" là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo nhất showbiz Trung Quốc. Trang tin này tiết lộ, cát-xê cho hợp đồng quảng cáo có thời hạn 2 năm của Dương Mịch khoảng 2,5 triệu USD. Với việc đã ký kết với 22 thương hiệu, cô bỏ túi hơn 374 triệu NDT (56,3 triệu USD). Ngoài ra, trang Sina cho biết thêm rằng Dương Mịch được đánh giá là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực. Trong ngành thương mại điện tử, cô được mệnh danh là "nữ vương mang hàng" vì bất kỳ món đồ nào Dương Mịch sử dụng cũng cháy hàng. Hiện tại, Dương Mịch luôn nằm trong top 5 nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc với hơn 35 hợp đồng quảng cáo trong tay.

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