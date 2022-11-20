Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao?

Sao quốc tế 20/11/2022 21:51

Hàng loạt bộ phim ngôn tình ngọt ngào sắp phát sóng màn ảnh xứ Trung, khán giả lại được dịp "so kè" phản ứng giữa các cặp đôi như: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng, Tỉnh Bách Nhiên - Đàm Tùng Vận.

Hứa Khải Dương Mịch trong “Định luật tình yêu 80/20”

Dù lấy mô típ “cưới trước, yêu sau” khá cũ, bộ phim vẫn khiến khán giả tò mò và thích thú khi trailer tung ra có rất nhiều cảnh âu yếm ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính là Hứa Khải và Dương Mịch.

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao? - Ảnh 1

 

Bộ phim “Định luật tình yêu 80/20” lấy bối cảnh đô thị hiện đại, xoay quanh câu chuyện lãng mạn của nữ luật sư Tần Thi và chàng thiếu gia Dương Hoa. Tần Thi (Dương Mịch) là một nữ luật sư độc thân. Cô một lòng theo đuổi sự nghiệp nhưng luôn bị cha mẹ hối thúc và ép buộc kết hôn. Mặt khác, công ty luật hàng đầu Thành Dư Tuệ đang công khai tuyển dụng luật sư bộ phận hôn nhân gia đình với yêu cầu nhân sự đã kết hôn.

Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ đã tự tiện thay đổi trạng thái hôn nhân của em gái thành “đã kết hôn” và tự tiện hư cấu nên một người chồng không có thật cho cô. Cô được thăng chức, và trong lúc cần bối rối vì lý lịch ghi là “đã kết hôn” thì “người chồng” Dương Hoa (Hứa Khải) của cô xuất hiện. Trước sự thúc ép của mẹ, dù tức giận nhưng Dương Hoa vẫn phải “kết thân” với Tần Thi, hai người xa lạ liền bắt tay phối hợp. Cả hai chạy đến cục dân chính lĩnh chứng nhận kết hôn, trở thành cặp vợ chồng hợp pháp.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi trong “Đi đến nơi có gió”

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện lần đầu "nên duyên" trong dự án phim "Đi đến nơi có gió". Mặc dù ngay khi bắt đầu quay, người hâm mộ cả hai diễn viên "không ưa nhau" thông qua vụ tranh phiên (thời lượng lên hình). Song, không ít người cũng kỳ vọng vào "phản ứng hóa học" của cả hai.

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao? - Ảnh 2

Trong bộ phim này, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng, sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện đóng), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp.

Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới. Trong những ngày tháng chung sống, Tạ Chi Dao đã cảm nhận được lòng tốt và sự thành thật của Hứa Đậu Hồng, trong khi Hứa Đậu Hồng cũng cảm động trước chủ nghĩa lý tưởng săn sóc già trẻ lớn bé nơi thôn quê của Tạ Chi Dao. Hai người phải lòng nhau, và cuối cùng đến với nhau. Cùng với đó là những tình tiết phim nhẹ nhàng làm nổi bật lên tình cảm ngọt ngào của hai nhân vật chính.

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong “Tình yêu mà thôi”

Đây cũng là một tác phẩm về đề tài "tình chị em". Cả hai nhân vật đã vượt qua hàng loạt định kiến ​​như danh tính, tuổi tác, địa vị, hàn gắn cho nhau và sưởi ấm cho nhau. Qua loạt ảnh hậu trường, có thể thấy cặp diễn viên chính Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng kết hợp rất ăn ý với nhau, trong ánh mắt của họ trao nhau chan chứa tình cảm nồng nàn, bùng nổ phản ứng hóa học ngọt ngào. 

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao? - Ảnh 3

Câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (22 tuổi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (32 tuổi). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời.

Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận trong “Đường về nhà”

Trong loạt ảnh hậu trường, những nụ hôn ngọt lịm và cảnh chơi đùa trong tuyết của cặp đôi Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đã làm cho khán giả vô cùng mong chờ về một chuyện tình đẹp của các nhân vật.

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao? - Ảnh 4

Đường Về Nhà được chuyển thể từ tiểu thuyết Đường Về của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân, gương vỡ lại lành; có nội dung kể về câu chuyện tình vừa cay đắng vừa ngọt ngào của một cặp đôi có hoàn cảnh khác biệt nhau Lộ Thần – Quy Hiểu.

Nam chính Lộ Thần có hoàn cảnh xuất thân khó khăn, thường xuyên bị người cha nghiện rượu đánh đập. Anh vô cùng đau khổ, cho rằng bản thân không thể mang lại điều gì cho người con gái mình yêu nên quyết tâm rời xa, đi đến miền biên cương. Nhưng cuối cùng, suốt 11 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người họ vẫn luôn ở đó, chẳng thể xóa mờ. Họ gặp lại nhau sau 11 năm xa cách, và cứ thế, tình yêu một lần nữa quay trở lại.

 

'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị'

'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị'

Sau thời gian dài quay phim, "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính đã chính thức phát hành video đóng máy.

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