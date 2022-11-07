Cổ Thiên Lạc xuất hiện với diện mạo 'cứng như tượng sáp', dân tình liền nghi vấn 'tiêm botox quá đà chăng?'

Sao quốc tế 07/11/2022 20:20

Mới đây, những hình ảnh Cổ Thiên Lạc xuất hiện trên đường phố London (Anh) được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Mới đây, trang Sohu chia sẻ những hình ảnh Cổ Thiên Lạc xuất hiện trên đường phố London (Anh) được lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý là nhiều người không khỏi bàn tán về dung mạo của nam diễn viên và cho rằng anh can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm botox quá đà khiến khuôn mặt "cứng như tượng sáp", thậm chí còn đặt ra nghi vấn rằng liệu gần đây anh có "phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều" hay không? 

Tuy nhiên, một số người hâm mộ cũng bênh vực ngôi sao, cho rằng đó là một vấn đề ở góc độ chụp và Cổ Thiên Lạc vẫn phong độ như mọi khi anh tham dự một sự kiện cách đây vài ngày.

Cổ Thiên Lạc xuất hiện với diện mạo 'cứng như tượng sáp', dân tình liền nghi vấn 'tiêm botox quá đà chăng?' - Ảnh 1

 

Theo Sohu, đây là hình ảnh nam diễn viên trong thời gian tham dự lễ bế mạc London East Asia Film Festival và nhận giải Thành tựu xuất sắc trong ngành điện ảnh châu Á. Trong bài phát biểu, tài tử bày tỏ niềm hạnh phúc khi được vinh danh. Anh không quên bày tỏ sự thương tiếc những nạn nhân xấu số trong thảm họa giẫm đạp Itaewon – Hàn Quốc gần đây.

Cổ Thiên Lạc xuất hiện với diện mạo 'cứng như tượng sáp', dân tình liền nghi vấn 'tiêm botox quá đà chăng?' - Ảnh 2

Những năm gần đây, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) thường xuyên bị công chúng bàn tán ngoại hình. Nhiều người hâm mộ bênh vực Cổ Thiên Lạc, cho rằng anh có tuổi, không thể so sánh với thời trẻ. Một số nguồn tin nói anh bị hoại tử dây thần kinh ở cổ, tình trạng không tốt. Diễn viên phủ nhận sức khỏe sa sút và trấn an khán giả.

Cổ Thiên Lạc được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Công ty của anh đầu tư thực hiện nhiều dự án mỗi năm nhằm tạo công ăn việc làm cho nhân viên, trong bối cảnh không ít người phải bỏ nghề đi lái taxi, giao hàng... Tài tử từng nói trên On: "Tôi chỉ muốn làm gì đó cho phim Hong Kong". Tài tử gia nhập làng giải trí năm 1994, nổi tiếng với nhiều phim của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp... Từ thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua.

Tài tử Cổ Thiên Lạc được vinh danh tại Anh

Tài tử Cổ Thiên Lạc được vinh danh tại Anh

Cổ Thiên Lạc nhận giải "Thành tựu xuất sắc" tại lễ bế mạc London East Asia Film Festival.

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