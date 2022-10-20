Cổ Thiên Lạc ngoài 50 tuổi vẫn 'chưa vội' kết hôn dù bị cha mẹ giục cưới

Sao quốc tế 20/10/2022 10:39

Cổ Thiên Lạc cho biết hiện tại anh muốn tập trung vào sự nghiệp vẫn vẫn chưa có kế hoạch lập gia đình.

Trang HK01 đưa tin, trong một sự kiện phim ở Hong Kong vừa qua, Cổ Thiên Lạc đã có những chia sẻ về đời sống tình cảm của mình. Ngoài 50 tuổi, việc lập gia đình của nam tam tử được khán giả vô cùng quan tâm.

Cổ Thiên Lạc ngoài 50 tuổi vẫn 'chưa vội' kết hôn dù bị cha mẹ giục cưới - Ảnh 1
Cổ Thiên Lạc vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình - Ảnh: Internet

Cổ Thiên Lạc cho hay, không chỉ khán giả mà cả cha mẹ của anh cũng liên tục giục anh hãy tính đến chuyện cưới xin vì chung quy anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, Dẫu vậy, trước sự hối thúc từ người nhà, nam tài tử đều lảng tránh và đáp trả bằng câu: "Chưa vội".

Hiện tại, Cổ Thiên Lạc dành toàn bộ tâm trí cho việc phát triển sự nghiệp và vực dậy nền điện ảnh xứ Cảng Thơm. Dù mệt mỏi với cường độ làm việc dày đặc, nhưng anh không dám về hưu khi gánh trên vai là trách nhiệm việc làm của đội ngũ làm phim của cả Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc ngoài 50 tuổi vẫn 'chưa vội' kết hôn dù bị cha mẹ giục cưới - Ảnh 2

Cũng trong sự kiện này, Cổ Thiên Lạc cho biết tình trạng sức khỏe của anh không nghiêm trọng như truyền thông đưa tin. Nam tài tử đã ổn hơn nhiều sau khi được phẫu thuật.

Trước đó, theo 163, Cổ Thiên Lạc bị cơn đau từ căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ hành hạ. Vì các dây thần kinh cổ đã hoạt tử, nam diễn viên phải sang Mỹ để phẫu thuật và cố định sống cổ bằng thanh kim loại. Dẫu vậy, anh vẫn phải dùng thuốc giảm đau liều cao trong quá trình quay phim, nhất là ở các cảnh hành động.

Cổ Thiên Lạc ngoài 50 tuổi vẫn 'chưa vội' kết hôn dù bị cha mẹ giục cưới - Ảnh 3

Cổ Thiên Lạc tiết lộ, anh từng trải qua những cơn đau dữ dội ở cổ, tê bì chân tay, liệt nửa người bên phải vì căn bệnh quái ác trên. Trong quá khứ, nam tài tử từng bị chấn thương do binh khí đâm phải khi quay Chân Tam Quốc Vô Song ở New Zealand năm 2018.

Với cường độ công việc dày đặc của mình, Cổ Thiên Lạc bận rộn đến mức không thể dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe. Nhiều lần, tài tử họ Cổ phải gắng gượng hoàn thành xong công việc mới có thể chữa trị bệnh.

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