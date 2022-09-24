Fan 'hết hồn' khi thấy nhan sắc 'búng ra sữa' ngày ấy của Trương Trí Lâm và Cổ Thiên Lạc

Nhìn lại, suốt hơn 2 thập kỷ qua, cả hai diễn viên hầu như không có thay đổi gì nhiều, thậm chí có phần quyến rũ hơn.

Trương Trí Lâm vừa đón tuổi 51 cùng bà xã Viên Vịnh Nghi vào cuối tháng 8 vừa rồi. (Ảnh: Weibo)

Ở tuổi ngũ tuần, tài tử họ Cổ nắm trong tay khối tài sản hàng trăm triệu USD nhưng vẫn độc thân. (Ảnh: Weibo)

Một số bình luận của netizen trước visual đáng yêu của Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm:

- “Cổ Thiên Lạc hồi đó từng bị chỉ trích chỉ vì quá đẹp trai đó!”.

- “Nhìn nhan sắc của Trương Trí Lâm hồi trẻ cũng đủ hiểu sao anh ấy cưới được vợ hoa hậu rồi đấy!”.

- “Ngày xưa đã đẹp, nay có tuổi rồi lại càng đẹp hơn mới khổ chứ!”.

- “Các chú ơi, thời gian bỏ quên các chú rồi phải không?”.

- “Chỉ có các nam thần của chúng ta là ngày một đẹp trai hơn, còn các fan của anh ấy thì ngày càng già nua”.

Giờ đây, cả Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm đều có định hướng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, nhưng bộ đôi vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người hâm mộ khắp châu Á. Đầu tiên phải kể đến Cổ Thiên Lạc, dự án Cuộc Chiến Ngày Mai được nam diễn viên ấp ủ gần 10 năm đã khiến anh bật khóc vì doanh thu không như mong đợi. Tác phẩm được ngôi sao 7X đầu tư gần 58 triệu USD (khoảng 1.420 tỷ VND), qua 9 ngày công chiếu phim mới thu về hơn 46 triệu USD (khoảng 1.089 tỷ VND). Tuy nhiên, phim vẫn còn thiếu khoản lớn thu hồi vốn sau khi ăn chia với nhà rạp.

QQ nhận xét Cổ Thiên Lạc tham gia nhiều phim, hình tượng trên màn ảnh bị lặp lại khiến khán giả dần mất hứng thú với anh. "Một năm nhìn thấy Cổ Thiên Lạc 4 lần giống nhau trên màn ảnh, có ai mà không ngán", QQ viết.

Cổ Thiên Lạc không kìm chế được cảm xúc khi nói về “đứa con tinh thần” thất bại của mình. (Ảnh: Weibo)

Được biết, Cuộc Chiến Ngày Mai hiện là phim điện ảnh có quy mô lớn nhất lịch sử màn ảnh Hồng Kông. (Ảnh: Weibo)

Kiêm luôn vai trò nam chính và giám đốc sản xuất cho bộ phim, tài tử sinh năm 1970 đã chịu không ít áp lực, cụ thể: “Làm một bộ phim khoa học viễn tưởng (sci-fi) vô cùng gian khó, cần rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian. Nhưng đó là giấc mơ của tôi, nên tôi nhất định kiên trì đến cùng. Nếu thấy phim hay, các bạn hãy giới thiệu nhiều người đi xem. Đừng để tôi cảm giác tôi đơn độc một mình”.

Với vai trò chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc rất nỗ lực vực dậy điện ảnh nước nhà suốt bao năm qua. (Ảnh: Weibo)

Nam diễn viên là nghệ sĩ hiếm hoi của xứ Cảng Thơm không nhận phim sản xuất ở Trung Quốc như các đồng nghiệp khác. (Ảnh: Weibo)

Về phía Trương Trí Lâm, hiện anh và cả nhà đang sinh sống tại Trung Quốc và chưa có ý định trở lại Hồng Kông. Cả hai vợ chồng Trương Trí Lâm hiện đang rất được thị trường đại lục săn đón bởi hàng tá show truyền hình, và các hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Bên cạnh đó, ông xã Viên Vịnh Nghi còn nhận được vô số sự chú ý nhờ góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Night In The Greater Bay.

Trương Trí Lâm trong Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai. (Ảnh: Weibo)

Vẻ ngoài của nam diễn viên không hề kém cạnh so với các hậu bối ngày nay. (Ảnh: Weibo)

Tuy được săn đón nồng hậu, nhưng Trương Trí Lâm vẫn tuyên bố sẽ giải nghệ trong 5 năm tới. Lý do được nam diễn viên chia sẻ với giới báo chí là vì anh cảm thấy bản thân không còn đủ sức khỏe, cũng như nhiệt huyết để có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Có lẽ, Trương Trí Lâm đang muốn dành quãng thời gian còn lại để bên cạnh vợ và con trai hơn là tập trung phát triển sự nghiệp như lúc trẻ.

Đầu năm nay, cặp đôi đã kỷ niệm 10.950 ngày bên nhau. Dù đã chung sống nhiều năm và có với nhau một mặt con, nhưng Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi chỉ mới đăng ký kết hôn thay vì làm đám cưới. Thế nên, nam diễn viên Bao La Vùng Trời vẫn luôn canh cánh vì không thể cho bà xã một hôn lễ lãng mạn như bao cô gái khác. Vì vậy, Trương Trí Lâm chọn cách yêu chiều Viên Vịnh Nghi bằng những món quà đắt tiền mà cô yêu thích, và đưa vợ đi du lịch khắp nơi để tận hưởng cuộc sống.