Fan 'hết hồn' khi thấy nhan sắc 'búng ra sữa' ngày ấy của Trương Trí Lâm và Cổ Thiên Lạc

Mới đây, các fan nhà đài TVB bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh thuở các tài tử, minh tinh đình đám mới vào nghề. Trong số đó, Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm là hai cái tên nhận về nhiều sự chú ý nhất. Thông qua hình ảnh có thể thấy, hai nam thần lúc bấy giờ sở hữu gương mặt “búng ra sữa” biết bao, hoàn toàn trái ngược với vẻ nam tính ở thời điểm hiện tại.
- Cổ Thiên Lạc U60 vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo
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Nhìn lại, suốt hơn 2 thập kỷ qua, cả hai diễn viên hầu như không có thay đổi gì nhiều, thậm chí có phần quyến rũ hơn.
Một số bình luận của netizen trước visual đáng yêu của Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm:
- “Cổ Thiên Lạc hồi đó từng bị chỉ trích chỉ vì quá đẹp trai đó!”.
- “Nhìn nhan sắc của Trương Trí Lâm hồi trẻ cũng đủ hiểu sao anh ấy cưới được vợ hoa hậu rồi đấy!”.
- “Ngày xưa đã đẹp, nay có tuổi rồi lại càng đẹp hơn mới khổ chứ!”.
- “Các chú ơi, thời gian bỏ quên các chú rồi phải không?”.
- “Chỉ có các nam thần của chúng ta là ngày một đẹp trai hơn, còn các fan của anh ấy thì ngày càng già nua”.
Giờ đây, cả Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm đều có định hướng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, nhưng bộ đôi vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người hâm mộ khắp châu Á. Đầu tiên phải kể đến Cổ Thiên Lạc, dự án Cuộc Chiến Ngày Mai được nam diễn viên ấp ủ gần 10 năm đã khiến anh bật khóc vì doanh thu không như mong đợi. Tác phẩm được ngôi sao 7X đầu tư gần 58 triệu USD (khoảng 1.420 tỷ VND), qua 9 ngày công chiếu phim mới thu về hơn 46 triệu USD (khoảng 1.089 tỷ VND). Tuy nhiên, phim vẫn còn thiếu khoản lớn thu hồi vốn sau khi ăn chia với nhà rạp.
QQ nhận xét Cổ Thiên Lạc tham gia nhiều phim, hình tượng trên màn ảnh bị lặp lại khiến khán giả dần mất hứng thú với anh. "Một năm nhìn thấy Cổ Thiên Lạc 4 lần giống nhau trên màn ảnh, có ai mà không ngán", QQ viết.
Kiêm luôn vai trò nam chính và giám đốc sản xuất cho bộ phim, tài tử sinh năm 1970 đã chịu không ít áp lực, cụ thể: “Làm một bộ phim khoa học viễn tưởng (sci-fi) vô cùng gian khó, cần rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian. Nhưng đó là giấc mơ của tôi, nên tôi nhất định kiên trì đến cùng. Nếu thấy phim hay, các bạn hãy giới thiệu nhiều người đi xem. Đừng để tôi cảm giác tôi đơn độc một mình”.
Về phía Trương Trí Lâm, hiện anh và cả nhà đang sinh sống tại Trung Quốc và chưa có ý định trở lại Hồng Kông. Cả hai vợ chồng Trương Trí Lâm hiện đang rất được thị trường đại lục săn đón bởi hàng tá show truyền hình, và các hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Bên cạnh đó, ông xã Viên Vịnh Nghi còn nhận được vô số sự chú ý nhờ góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Night In The Greater Bay.
Tuy được săn đón nồng hậu, nhưng Trương Trí Lâm vẫn tuyên bố sẽ giải nghệ trong 5 năm tới. Lý do được nam diễn viên chia sẻ với giới báo chí là vì anh cảm thấy bản thân không còn đủ sức khỏe, cũng như nhiệt huyết để có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Có lẽ, Trương Trí Lâm đang muốn dành quãng thời gian còn lại để bên cạnh vợ và con trai hơn là tập trung phát triển sự nghiệp như lúc trẻ.
Đầu năm nay, cặp đôi đã kỷ niệm 10.950 ngày bên nhau. Dù đã chung sống nhiều năm và có với nhau một mặt con, nhưng Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi chỉ mới đăng ký kết hôn thay vì làm đám cưới. Thế nên, nam diễn viên Bao La Vùng Trời vẫn luôn canh cánh vì không thể cho bà xã một hôn lễ lãng mạn như bao cô gái khác. Vì vậy, Trương Trí Lâm chọn cách yêu chiều Viên Vịnh Nghi bằng những món quà đắt tiền mà cô yêu thích, và đưa vợ đi du lịch khắp nơi để tận hưởng cuộc sống.